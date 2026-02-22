ETV Bharat / state

BHU में चार राउंड फायरिंग से हड़कंप; छात्रों में आक्रोश, तीन थानों की फोर्स तैनात

ADCP क्राइम वैभव बांगर ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे विश्वविद्यालय के छात्र ने फायरिंग की सूचना दी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:02 AM IST

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया. गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल के बाहर निकलकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस की भी छात्रों से तीखी बहस हुई. फायरिंग की घटना में किसी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा है.

ADCP क्राइम वैभव बांगर ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे विश्वविद्यालय के छात्र रौशन ने परिसर में फायरिंग की सूचना दी. तत्काल तीन थाने की फोर्स मौके पर पहुंची. हमने जांच शुरू की है. छात्रों ने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर जांच और कार्रवाई की जाएगी.

ADCP ने बताया कि छात्रों का कहना है कि एक छात्र हॉस्टल के बाहर था. तभी बाइक पर तीन युवक आए और फायरिंग कर दी. छात्रों ने इन्हें बाहरी बताया कि इस बिंदु पर भी हम जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने क्या बताया: प्रत्यक्षदर्शी छात्र रौशन ने बताया कि तीन युवक बाइक से बिरला हॉस्टल के सामने पहुंचे और अचानक से चार राउंड फायरिंग की. गोली चलने से परिसर में दहशत का माहौल हो गया. हम सभी छात्र धरने पर बैठे.

रौशन ने बताया कि हमें ऐसी घटना की आशंका पहले थी. इसको लेकर के एक महीने पहले ही हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित सूचना दी थी, लेकिन सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया. छात्रों का आरोप है कि फायरिंग के समय सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे, वह भी भाग गए.

चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा मांगा: आक्रोशित छात्रों ने चीफ की प्रॉक्टर से इस्तीफे की मांग की है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार बाहरी लोगों की आवाजाही होती है. इस वजह से परिसर में असुरक्षा का माहौल है.

छात्रों ने कहा कि हर हाल में विश्वविद्यालय परिसर में बाहरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. इसके साथ ही चीफ प्रॉक्टर को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए.

वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया गया. साथ CCTV से घटना की जानकारी तलाशी जा रही है.

