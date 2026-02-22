ETV Bharat / state

BHU में चार राउंड फायरिंग से हड़कंप; छात्रों में आक्रोश, तीन थानों की फोर्स तैनात

BHU में चार राउंड फायरिंग से हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया. गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल के बाहर निकलकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस की भी छात्रों से तीखी बहस हुई. फायरिंग की घटना में किसी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा है.

ADCP क्राइम वैभव बांगर ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे विश्वविद्यालय के छात्र रौशन ने परिसर में फायरिंग की सूचना दी. तत्काल तीन थाने की फोर्स मौके पर पहुंची. हमने जांच शुरू की है. छात्रों ने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर जांच और कार्रवाई की जाएगी.

ADCP ने बताया कि छात्रों का कहना है कि एक छात्र हॉस्टल के बाहर था. तभी बाइक पर तीन युवक आए और फायरिंग कर दी. छात्रों ने इन्हें बाहरी बताया कि इस बिंदु पर भी हम जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

BHU फायरिंग से छात्रों में आक्रोश. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने क्या बताया: प्रत्यक्षदर्शी छात्र रौशन ने बताया कि तीन युवक बाइक से बिरला हॉस्टल के सामने पहुंचे और अचानक से चार राउंड फायरिंग की. गोली चलने से परिसर में दहशत का माहौल हो गया. हम सभी छात्र धरने पर बैठे.