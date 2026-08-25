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आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पर FIR; बनारस के बंद हो चुके प्राथमिक स्कूल को लेकर सोशल मीडिया पर डाला था पोस्ट

वाराणसी के आदमपुर थाने में "आप" के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह पर प्रधानाध्यापक ने दर्ज कराया केस.

यूपी के बदहाल स्कूल.
यूपी के बदहाल स्कूल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 12:02 PM IST

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वाराणसी : पुराने जर्जर बंद हो चुके सरकारी स्कूल में जाकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने, स्कूल प्रबंधन और सरकार पर जुबानी हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा प्राथमिक विद्यालय कोनिया के प्रधानाध्यापक कमलेश दत्त पांडेय ने वाराणसी के आदमपुर थाना में करवाया है.

वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय कोनिया में "आप" के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

प्रधानाध्यापक कमलेश दत्त पांडेय का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्कूल को लेकर भ्रामक और गलत पोस्ट की थी. स्कूल बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसे दूसरे विद्यालय भवन में शिफ्ट किया गया है. उन्होंने स्कूल बंद होने की सूचना और स्कूल के जर्जर और खराब स्थिति में होकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ की बात कही थी, जो बिल्कुल गलत और भ्रामक है. बिना तथ्य और जानकारी के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह गलत प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है.

वाराणसी का बदहाल स्कूल दिखाते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता.
वाराणसी का बदहाल स्कूल दिखाते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)



कमलेश दत्त पांडेय के अनुसार आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राथमिक विद्यालय कोनिया पंचायत भवन आदमपुर नगर क्षेत्र के स्कूल को बंद बताते हुए इसे बेहद ही शर्मनाक कहा था. हेडमास्टर का कहना है कि आदमपुर का यह पंचायत भवन बंद नहीं किया गया, बल्कि 3 जुलाई 2023 को इस विद्यालय की छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने की वजह से 19 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर इसे पास की कोनिया सट्टी प्राथमिक विद्यालय में ही शिफ्ट किया गया है.


वर्तमान में इस स्कूल में 52 छात्र छात्राएं रजिस्टर्ड है. उन्हें प्रधानाध्यापक दो सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं. विद्यालय का भवन और जमीन के संदर्भ में मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है और विपक्षियों ने उसे पर स्टे ले रखा है. इसलिए भवन का पुनः निर्माण नहीं करवाया जा सकता है. ऐसे में यहां पढ़ाई बंद करके स्कूल को ट्रांसफर करके दूसरे जगह संचालित किया जा रहा है.

आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि संदर्भित मामले में हेड मास्टर की तरफ से मिली एप्लीकेशन के बाद आम आदमी पार्टी के मुकेश सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट वाले भेजे गए वीडियो की जांच की जा रही है. उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा.

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