काशी में हुआ संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर का अनूठा सम्मान; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 250 रुपये का स्मारक सिक्का किया जारी
आईआईटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह में दीक्षितर के योगदान पर चर्चा की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:50 PM IST
वाराणसी : काशी की धरती से गहरा जुड़ाव रखने वाले कर्नाटक के महान संगीत साधक मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर उन्हें अनूठे अंदाज में सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने उनके सम्मान में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है. आईआईटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में मंगलवार को आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष सिक्के का लोकार्पण किया.
इस अवसर पर वित्त मंत्री ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर के जीवन, दर्शन और संगीत साधना पर आधारित पुस्तक ‘अमर गुरुगुहम् पोट्रुवाम्’ का भी विमोचन किया. आईआईटी बीएचयू के भारतीय ज्ञान परंपरा उत्कृष्टता केंद्र के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा को याद किया गया.
कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें कर्नाटक संगीत की महान परंपरा और दीक्षितर के अतुलनीय योगदान से परिचित कराया. उन्होंने उनकी वीणा की विशेषताओं के साथ काशी से उनके गहरे संबंध और यहां उनके निवास का भी उल्लेख किया. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है. इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उन्होंने आईआईटी बीएचयू की सराहना की.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में दीक्षितर के विशिष्ट योगदान पर प्रकाश डाला.
समारोह में संगीत की सुरमयी प्रस्तुतियों ने भी समां बांधा. प्रख्यात गायिका डॉ. सुमित्रा वासुदेव ने कर्नाटक संगीत की प्रस्तुति देकर दीक्षितर को स्वरांजलि अर्पित की. इसके बाद रमणा बालचंद्रन ने वीणा वादन किया. उनके साथ गणपतिरामन् ने मृदंगम और एल. रामकृष्णन् ने वायलिन पर संगत की.
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