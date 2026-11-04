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काशी में हुआ संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर का अनूठा सम्मान; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 250 रुपये का स्मारक सिक्का किया जारी

पुस्तक ‘अमर गुरुगुहम् पोट्रुवाम्’ का विमोचन करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अतिथि. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : काशी की धरती से गहरा जुड़ाव रखने वाले कर्नाटक के महान संगीत साधक मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर उन्हें अनूठे अंदाज में सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने उनके सम्मान में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है. आईआईटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में मंगलवार को आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष सिक्के का लोकार्पण किया.

संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर के जयंती समारोह को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (Video Credit : ETV Bharat)



इस अवसर पर वित्त मंत्री ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर के जीवन, दर्शन और संगीत साधना पर आधारित पुस्तक ‘अमर गुरुगुहम् पोट्रुवाम्’ का भी विमोचन किया. आईआईटी बीएचयू के भारतीय ज्ञान परंपरा उत्कृष्टता केंद्र के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा को याद किया गया.

