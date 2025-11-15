ETV Bharat / state

कंक्रीट के जंगल में हरी उम्मीद: बनारस के एक पिता–पुत्र की पहल, जिसने बदल दी घाटों की नियति

वाराणसी : कहते हैं, 'जो केवल अपने लिए जीता है, वह अधूरा जीता है. जीवन की पूरी गरिमा तो वही समझ पाता है, जो दूसरों के लिए कुछ बदलने का साहस करे'. वाराणसी के कंक्रीट होते जा रहे परिदृश्य और पत्थर के उजाड़ घाटों के बीच ऐसे ही एक साहसिक बदलाव की कहानी खामोशी के साथ खिल रही है. यह एक ऐसा पार्क है, जो तो न किसी सरकारी योजना का हिस्सा है, और न ही किसी कॉरपोरेट फंडिंग का नतीजा. इस हरे-भरे ‘जीवंत चमत्कार’ के पीछे सिर्फ 2 लोगों की ईमानदार पहल है. ये हैं पिता घनश्याम सिंह और उनका बेटा अजीत. जो जगह कभी खंडहर थी, नशेड़ियों का ठिकाना थी, लोग जहां से गुजरना भी नहीं चाहते थे, वहीं आज सैकड़ों लोग सुबह-शाम टहलते हैं, औषधीय पौधों से लाभ लेते हैं, और गंगा किनारे ‘हरी सांस’ का अनुभव करते हैं. यह पार्क, शहर के बढ़ती गर्मी, बढ़ते प्रदूषण और सिकुड़ते हरियाली क्षेत्र के बीच एक आशा जैसा खड़ा है. पिता-पुत्र की मुहिम से जुड़ते गए लोग. (Video Credit; ETV Bharat) खंडहर से हरे नखलिस्तान तक : 25 सालों की एक लंबी यात्रा : घनश्याम सिंह, जो कभी पार्षद रहे, बताते हैं कि लगभग 25 साल पहले यह इलाका जीर्ण-शीर्ण होकर टूट चुका था. यहां कभी महल था, जिसे राजस्थान के राजा सुजान सिंह ने 1700 ईस्वी में बनवाया था, समय के थपेड़ों में धीरे-धीरे ढहकर खंडहर में बदल गया. यहां तक कि यह जगह नशेड़ियों की पनाहगाह बन चुकी थी. लेकिन, गंगा किनारे इस उजाड़ को देखकर घनश्याम का मन कहता था 'क्यों न इसे फिर से जीने लायक बनाया जाए?' उनके बेटे अजीत ने बाढ़ से बचाने के लिए अपने पार्षद कोटे से एक ऊंची दीवार बनवाई, जिससे गंगा का पानी अंदर आना बंद हुआ, पर दीवार के कारण यह जगह एक टीले की तरह हो गई. इसके बाद घनश्याम ने खुद मिट्टी, कचरा और पत्थर डालकर जमीन को समतल किया. रास्ते बनाए, पत्थर लगवाए, और फिर पौधे लगाने की शुरुआत हुई. खंडहर हो चुकी इमारत में अब घूमने आते हैं लोग. (Graphics Credit; ETV Bharat) 100 पौधों से शुरू होकर 200 पेड़ों का वन, लोग आते गए, कारवां बनता गया : लगभग 8 साल पहले उन्होंने सौ पौधे लगाए. फिर आसपास के लोग भी जुड़ गए. किसी ने 10 पौधे, किसी ने 20, और किसी किसी ने तो 100 पौधे तक दिए. धीरे-धीरे यह जगह पेड़ों की बनती गई. नीम,अर्जुन, गिलोय, सहजन, शरीफा और केले के पेड़ लगते गए. आज 200 से अधिक पौधे विशाल पेड़ों में बदल चुके हैं. यहां सुबह-शाम योग, प्राणायाम, वॉक करते लोग दिखते हैं. बहुत से लोग पत्तों, फलों और फूलों का औषधीय रूप में इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं. गंगा किनारे खड़े पत्थर के ठोस घाटों के बीच यह हरियाली किसी शहर के फेफड़े जैसी है. एक ऐसी जगह, जहां हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी साफ और थोड़ी मानवीय महसूस होती है. लोगों के प्रयासों से कई पौधे बन चुके हैं पेड़. (Graphics Credit; ETV Bharat)