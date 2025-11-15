कंक्रीट के जंगल में हरी उम्मीद: बनारस के एक पिता–पुत्र की पहल, जिसने बदल दी घाटों की नियति
गंगा किनारे खंडहर बन चुके महल के एक हिस्से में विकसित कर दिया पार्क, औषधीय गुण वाले कई पौधे मौजूद.
वाराणसी : कहते हैं, 'जो केवल अपने लिए जीता है, वह अधूरा जीता है. जीवन की पूरी गरिमा तो वही समझ पाता है, जो दूसरों के लिए कुछ बदलने का साहस करे'.
वाराणसी के कंक्रीट होते जा रहे परिदृश्य और पत्थर के उजाड़ घाटों के बीच ऐसे ही एक साहसिक बदलाव की कहानी खामोशी के साथ खिल रही है. यह एक ऐसा पार्क है, जो तो न किसी सरकारी योजना का हिस्सा है, और न ही किसी कॉरपोरेट फंडिंग का नतीजा. इस हरे-भरे ‘जीवंत चमत्कार’ के पीछे सिर्फ 2 लोगों की ईमानदार पहल है. ये हैं पिता घनश्याम सिंह और उनका बेटा अजीत.
जो जगह कभी खंडहर थी, नशेड़ियों का ठिकाना थी, लोग जहां से गुजरना भी नहीं चाहते थे, वहीं आज सैकड़ों लोग सुबह-शाम टहलते हैं, औषधीय पौधों से लाभ लेते हैं, और गंगा किनारे ‘हरी सांस’ का अनुभव करते हैं. यह पार्क, शहर के बढ़ती गर्मी, बढ़ते प्रदूषण और सिकुड़ते हरियाली क्षेत्र के बीच एक आशा जैसा खड़ा है.
खंडहर से हरे नखलिस्तान तक : 25 सालों की एक लंबी यात्रा : घनश्याम सिंह, जो कभी पार्षद रहे, बताते हैं कि लगभग 25 साल पहले यह इलाका जीर्ण-शीर्ण होकर टूट चुका था. यहां कभी महल था, जिसे राजस्थान के राजा सुजान सिंह ने 1700 ईस्वी में बनवाया था, समय के थपेड़ों में धीरे-धीरे ढहकर खंडहर में बदल गया. यहां तक कि यह जगह नशेड़ियों की पनाहगाह बन चुकी थी.
लेकिन, गंगा किनारे इस उजाड़ को देखकर घनश्याम का मन कहता था 'क्यों न इसे फिर से जीने लायक बनाया जाए?' उनके बेटे अजीत ने बाढ़ से बचाने के लिए अपने पार्षद कोटे से एक ऊंची दीवार बनवाई, जिससे गंगा का पानी अंदर आना बंद हुआ, पर दीवार के कारण यह जगह एक टीले की तरह हो गई.
इसके बाद घनश्याम ने खुद मिट्टी, कचरा और पत्थर डालकर जमीन को समतल किया. रास्ते बनाए, पत्थर लगवाए, और फिर पौधे लगाने की शुरुआत हुई.
100 पौधों से शुरू होकर 200 पेड़ों का वन, लोग आते गए, कारवां बनता गया : लगभग 8 साल पहले उन्होंने सौ पौधे लगाए. फिर आसपास के लोग भी जुड़ गए. किसी ने 10 पौधे, किसी ने 20, और किसी किसी ने तो 100 पौधे तक दिए. धीरे-धीरे यह जगह पेड़ों की बनती गई. नीम,अर्जुन, गिलोय, सहजन, शरीफा और केले के पेड़ लगते गए. आज 200 से अधिक पौधे विशाल पेड़ों में बदल चुके हैं.
यहां सुबह-शाम योग, प्राणायाम, वॉक करते लोग दिखते हैं. बहुत से लोग पत्तों, फलों और फूलों का औषधीय रूप में इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं. गंगा किनारे खड़े पत्थर के ठोस घाटों के बीच यह हरियाली किसी शहर के फेफड़े जैसी है. एक ऐसी जगह, जहां हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी साफ और थोड़ी मानवीय महसूस होती है.
लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया एक स्मार्ट पार्क : यह पार्क सरकार ने नहीं बनाया. यह पार्क नगर निगम की योजना का हिस्सा नहीं. बल्कि यह एक 'पीपल्स पार्क' है, जो लोगों के छोटे-छोटे सहयोग से तैयार हुआ है. घनश्याम के 25–30 दोस्त मदद करते हैं. कुछ ट्री गार्ड निगम ने दिए, तो कुछ ट्री गार्ड लोगों ने निजी रूप से दान दिए.
हर पौधे के साथ एक स्मृति बोर्ड लगाया जाता है. कोई-कोई तो अपने पूर्वज की स्मृति में पौधा लगाता है. घनश्याम बताते हैं,'पौधा लगाना आसान है, उसे पेड़ बनाना असली समाज सेवा है'.
पर्यावरणीय महत्व-क्यों जरूरी हैं ऐसे मॉडल ? : यह पार्क सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि शहरी भारत के कई बड़े सवालों का जवाब है.
1. बढ़ते प्रदूषण और हॉटस्पॉट बनते शहरों के बीच ‘माइक्रो क्लाइमेट’ तैयार करना. वाराणसी जैसे शहर में जहां गर्मी बढ़ रही है, हर पेड़ तापमान को 2–5 डिग्री तक घटा सकता है.
2. गंगा किनारे हरियाली का संरक्षण : गंगा के घाट सौंदर्य में भले पक्के हों, पर पर्यावरणीय रूप से ‘ग्रीन बफर’ की कमी रहती है. यह पार्क घाट के पर्यावरणीय संतुलन को बचाता है.
3. नागरिक सहभागिता का मॉडल : सरकारी प्रयास कम हों तो क्या नागरिक प्रयास बेकार हैं? यह पार्क प्रेरित कता है कि अगर नागरिक ठान लें तो शहर बदल सकता है.
4.औषधीय पौधों का सार्वजनिक उपयोग : शहर के बीच आयुर्वेदिक पौधों का मुक्त उपयोग,यह मॉडल सचमुच अनोखा है.
काशी की मिट्टी में उगती उम्मीद, बदलती सोच की मिसाल : घनश्याम सिंह अब उम्रदराज हो रहे हैं, लेकिन उनका जुनून अब भी बूढ़ा नहीं हुआ है. वे भगवान बुद्ध और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों से प्रेरित होकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं. पार्क का नाम भी उन्होंने भगवान बुद्ध के नाम पर ही रखा है.
घाट के किनारे बैठकर वे अक्सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'लोग तो सिर्फ पेड़ देखते हैं, लेकिन मुझे हर पेड़ में एक भविष्य दिखता है'.
लोगों का कहना है कि पक्के महल और आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी ऐसा पार्क नहीं है, यहां उन्हें ऑक्सीजन, सुकून और खुली हवा मिलती है. शहर की भीड़-भाड़, ट्रैफिक और प्रदूषण से राहत की जगह मिलती है. हर सुबह जब सूर्य गंगा पर उगता है और पार्क के पेड़ों से छनकर रोशनी नीचे गिरती है, तभी समझ आता है कि एक व्यक्ति का संकल्प किसी शहर को कितना बदल सकता है.
यह पार्क नहीं, एक पैगाम है : यह कहानी सिर्फ बनारस की नहीं, बल्कि हर उस शहर की है, जहां हरियाली खत्म हो रही है, जहां लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं. घनश्याम सिंह का यह पार्क एक संदेश देता है कि 'अगर सरकार नहीं करती तो क्या ? हम सब मिलकर अपने शहर को फिर से हरा बना सकते हैं'.
गंगा किनारे इस छोटे-से पार्क ने साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण किसी योजना का इंतजार नहीं करता, यह केवल एक संकल्प का परिणाम है. और शायद इसी वजह से यह पार्क सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, एक प्रेरणा का उद्घोष है.
