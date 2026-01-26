वाराणसी में किसान मेला; किसानों ने जाने आधुनिक और स्मार्ट तकनीक से सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे किसान
वाराणसी के सब्जी अनुसंधान केंद्र में लगे मेले में किसानों को स्मार्ट कृषि की जानकारी दी गई.
Published : January 26, 2026 at 11:40 AM IST
वाराणसी : किसानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने, उन्हें स्मार्ट कृषि के बारे में बताने के लिए वाराणसी के सब्जी अनुसंधान केंद्र में किसान मेला का आयोजन किया गया. किसान मेला में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ सब्जियों और अन्य उत्पादों का अन्य तरीके से किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है. इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी उपब्लध कराई गई. इसमें 2 हजार से अधिक किसानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है. अलग-अलग स्टॉल के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और वैरायटी के बारे में भी बताया जा रहा है.
वर्तमान समय में किसान सब्जियों की खेती में अभी भी पुरानी सोच और पुरानी पद्धति के साथ ही आगे बढ़ रहा है. आज भी ये किसान अपनी खेती को लेकर डरे हुए हैं. ऐसे में उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें. इसी उद्देश्य के साथ किसान मेला का आयोजन किया गया है. वहीं, प्रदेश सरकार की भी मंशा है कि सब्जी किसानों को और भी अधिक सशक्त बनाया जाए, उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए. साथ ही सब्जियों का उत्पाद लंबे समय तक संरक्षित व सुरक्षित रखा जाए. इसके लिए समय-समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है.
बिहार के किसानों ने भी कृषि मेला में किया प्रतिभाग : निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि हम लोगों ने कृषि मेला का थीम ‘सब्जियों के माध्यम से किसानों की समृद्धि एवं विकसित भारत का आधार’ बनाया था. कृषि विज्ञान केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी आए थे, जिन्होंने स्टॉल लगाया. हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम किसानों को अपनी तकनीक से रूबरू कराएं. साथ ही उन्हें कहां किस चीज की आवश्यकता है उसको हम पूरा करें. कृषि मेला में लगभग 22 स्टॉल लगे थे. वहीं, वाराणसी एवं इसके आसपास के इलाकों गाजीपुर आदि से किसानों के साथ ही बिहार के किसानों ने भी मेले में हिस्सा लिया था.
उत्पादन बढ़ाने के लिए करें तकनीक का इस्तेमाल : सब्जियों का उत्पादन ठीक करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या प्रयास करने चाहिए. डॉ. सुधाकर पांडे बताते हैं कि किसान हाइब्रिड और रोग-प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का चयन करें, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हों. साथ ही मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करें. यह पानी की खपत कम करता है और उत्पादन बढ़ाता है. वहीं, पानी की हर बूंद का सही उपयोग करने के लिए टपक सिंचाई (Drip Irrigation) या स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाएं. इससे सीधे जड़ों को पोषण मिलता है. जलभराव से बचने और अच्छी जल निकासी के लिए मेड़ बनाकर सब्जियों की रोपाई करें.
