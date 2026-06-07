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वाराणसी में किसान की दिनदहाड़े हत्या; हमले में इस्तेमाल हथियार को लेकर सस्पेंस

वाराणसी : फूलपुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव में शनिवार दिनदहाड़े वृद्ध किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को लेकर पोस्टमार्टम भेजा है. वहीं ग्रामीणों में हमले में इस्तेमाल हथियार को लेकर तरह तरह की चर्चा है. हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.

बताया गया कि फूलपुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव निवासी भोतू यादव (60) शनिवार दोपहर करीब तीन बजे गांव के बाहर स्थित अपने पंपिंग सेट पर मौजूद थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. लोहे के रॉड से किए गए वार में उनका बायां पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घायल किसान को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर किया गया. इसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है.





इधर गांव में गोली चलने की सूचना चलती रही. एक वीडियो भी समाने आया है. जहां मृतक भोतू यादव दर्द से कहराते हुए गोली लगने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार हमला पुरानी रंजिश का परिणाम हो सकता है. चर्चा है कि करीब दो माह पूर्व गांव में आई बारात के दौरान हुए विवाद से भी इस घटना का संबंध जोड़ा जा रहा है. इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने भोतू का आसपास के लोगों से विवाद था. तीन दिन पहले लोगों की आपसी बैठक की गई थी. जहां पर आपसी निष्कर्ष नहीं निकला था. इसके बाद यह घटना हुई है. हमला किस हथियार से किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी. परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



