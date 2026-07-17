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शिल्पा शेट्टी की झलक पाने के लिए फैन्स हुए बेकाबू, सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखीं युवतियां

बाॅलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए वाराणसी पहुंची थीं.

बनारस पहुंचीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी.
बनारस पहुंचीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:30 AM IST

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वाराणसी : फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा दो दिनों से वाराणसी में थीं. वाराणसी में शिल्पा शेट्टी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गईं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. शिल्पा शेट्टी ने वाराणसी में एक शोरूम के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ी थी.

बनारस पहुंचीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी. (Video Credit : ETV Bharat)

दरअसल शिल्पा शेट्टी का पहले से ही वाराणसी में शोरूम के उद्घाटन का कार्यक्रम फाइनल था. इसे लेकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में प्रचार होने के वजह से लोगों को जानकारी होने के कारण शिल्पा शेट्टी के यहां पहुंचने से पहले ही जबरदस्त भीड़ जितना शुरू हो गई थी. शिल्पा शेट्टी जैसे ही यहां पहुंचीं उन्हें देखने के लिए युवाओं के साथ ही युवतियों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया.

फैंस के बीच शिल्पा शेट्टी.
फैंस के बीच शिल्पा शेट्टी. (Photo Credit : ETV Bharat)

शिल्पा शेट्टी के करीब पहुंचने और सेल्फी लेने के लिए युवतियां उतावली दिखाई दे रही थीं. मोबाइल फोन लेकर शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें खींचते हुए सेल्फी की चाहत में वे शिल्पा के काफी करीब पहुंच गईं. इसके चलते पुलिस और बाउंसर्स को मोर्चा संभालना पड़ा. काफी जद्दोजहद के बाद शिल्पा शोरूप में दाखिल हो पाईं और कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले उनकी एक झलक पाने के लिए बनारस में लोग सड़क जाम करके घण्टों खड़े रहे.

फैंस के बीच शिल्पा शेट्टी.
फैंस के बीच शिल्पा शेट्टी. (Photo Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि काशी मेरे दिल के बहुत करीब है. वाराणसी आने के बाद मैं यहां के आध्यात्मिक हिस्से में खो जाती हूं. मेरे लिए यहां आना सौभाग्य की बात है. उन्होंने बनारसी साड़ी की तारीफ में कहा कि बनारसी साड़ी मुझे बेहद पसंद है. यहां आकर मुझे एक नई ऊर्जा भी मिलती है.

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SHILPA SHETTY IN VARANASI
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