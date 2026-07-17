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शिल्पा शेट्टी की झलक पाने के लिए फैन्स हुए बेकाबू, सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखीं युवतियां

बनारस पहुंचीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी. ( Photo Credit : ETV Bharat )