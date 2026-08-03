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बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी; IIT BHU के लैब तकनीशियन और उसकी पत्नी पर केस दर्ज

वाराणसी : आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) के बाॅयोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के लैब टेक्नीशियन ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दो लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया. आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के जूनियर लैब अटेंडेंट दिनेश कुमार ने 20.50 लाख रुपये लिए. इसके बाद फर्जी ज्वाॅइनिंग लेटर देकर गुमराह किया. इस मामले में दिनेश कुमार और उसकी पत्नी संगीता के खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.







चितईपुर निवासी अनिल कुमार पटेल का आरोप है कि दिनेश कुमार ने उनके भाई अजीत और पत्नी प्रीति को बीएचयू में नौकरी दिलाने का वादा दिया था. इसके एवज में उनसे 20 लाख 50 हजार रुपये लिए. इसके बाद दिनेश ने डिप्टी रजिस्ट्रार शिव कुमार त्रिपाठी के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर बीएचयू का फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया. साथ ही 'प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड' का भी एक फर्जी पत्र भी दिया था.





मामला उजागर होने पर रुपये वापस मांगने पर दिनेश टालमटोल करने लगा और काफी दबाव के बाद उसने केवल आठ लाख रुपये लौटाए. बाकी रकम के लिए उसने 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर होने के कारण दोनों चेक बैंक में बाउंस हो गए. थाने में समझौते के दौरान आरोपी ने सात फरवरी 2026 तक पूरी रकम लौटाने का एफिडेविट दिया था. चितईपुर थाना प्रभारी राकेश कुमार गौतम ने बताया कि संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.