ETV Bharat / state

नकली कफ सिरप मामला; पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और उनका पत्नी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज

वाराणसी : पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर एवं उनकी पत्नी डाॅ. नूतन ठाकुर पर मानहानि सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. यह केस वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने चौक थाने में दर्ज कराया है.





हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल के प्रभारी वीडीए सदस्य चौक बड़ी पियरी निवासी अम्बरीश सिंह भोला ने चौक थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एवं उनकी पत्नी डाॅ. नूतन ठाकुर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने एक्स (@amitabhthakur से एक वीडियो और एक लेटरहेड (जिस पर अमिताभ ठाकुर व नूतन ठाकुर की फोटो थी) पोस्ट किया था. जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे. उनके पोस्ट लाखों लोगों ने देखी, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और मानसिक-शारीरिक कष्ट हुआ.







अंबरीश सिंह भोला का कहना है कि आरोपियों ने जानबूझकर समाज में वैमनस्यता उत्पन्न कराने का प्रयास किया. उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि और राज्य के एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिलीप कुमार मिश्र ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह को सौंपी है. पुलिस के अनुसार विवादित पोस्ट और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि कफ सिरप मामले में दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे की जानकारी प्राप्त हुई है. जिसके संबंध में हम शीघ्र ही नियम अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे.