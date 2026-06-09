वाराणसी भाजपा में गुटबाजी; शिलापट्ट देखकर भड़क गए पार्षद संजय विशम्भरी, लगाया ओछी राजनीति का आरोप
काल भैरव वार्ड से निर्वाचित पार्षद संजय विशम्भरी उर्फ संजय गुजराती ने मीडिया से साझा किए जज्बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 9:54 AM IST
वाराणसी : पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर गुटबाजी का मामला सामने आया है. पूर्व मंत्री और दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के ही पार्षद ने सवाल उठाए हैं. ऐसे में आने वाले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति पर असर पड़ सकता है. हालांकि पार्षद ने संगठन के इतर कोई निर्णय न लेने की बात कही है. बहरहाल यह मामला वाराणसी में चर्चा का विषय बन गया है. पार्षद के बयान वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
मामला दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ा है. कार्यक्रम के दौरान वहीं मौजूद काल भैरव वार्ड से निर्वाचित पार्षद संजय विशम्भरी उर्फ संजय गुजराती ने कुछ नहीं कही, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जमकर भड़ास निकाली. संजय विशम्भरी ने कहा कि आज मेरा बहुत अपमान हुआ है. शिलापट्ट का लोकार्पण किया गया. जिसमें केवल मेरा नाम लिखा था वहां पार्षद नहीं लिखा था. जबकि नामित पार्षद मनोज यादव के नाम के नीचे पार्षद लिखा था.
संजय विशम्भरी यह बात कहते हुए भावुक भी हो गए. कहा कि मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता. आज मेरा जिस तरह का अपमान हुआ है, मैं इसकी शिकायत संगठन से जरूर करूंगा. मुझे विधायक जी ने ही फोन किया था और कहा था कि भीड़ लेकर आना है. इसके बावजूद इस तरह की ओछी राजनीति गई. मैं पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं और मैं पार्षद निर्वाचित हुआ था. 2027 में विधानसभा चुनाव है, संगठन जो भी काम देगा वह जरूर करूंगा. संगठन के लिए वफादार रहूंगा.
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