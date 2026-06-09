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वाराणसी भाजपा में गुटबाजी; शिलापट्ट देखकर भड़क गए पार्षद संजय विशम्भरी, लगाया ओछी राजनीति का आरोप

वाराणसी : पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर गुटबाजी का मामला सामने आया है. पूर्व मंत्री और दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के ही पार्षद ने सवाल उठाए हैं. ऐसे में आने वाले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति पर असर पड़ सकता है. हालांकि पार्षद ने संगठन के इतर कोई निर्णय न लेने की बात कही है. बहरहाल यह मामला वाराणसी में चर्चा का विषय बन गया है. पार्षद के बयान वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

काल भैरव वार्ड से निर्वाचित पार्षद संजय विशम्भरी. (Video Credit : ETV Bharat)

मामला दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ा है. कार्यक्रम के दौरान वहीं मौजूद काल भैरव वार्ड से निर्वाचित पार्षद संजय विशम्भरी उर्फ संजय गुजराती ने कुछ नहीं कही, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जमकर भड़ास निकाली. संजय विशम्भरी ने कहा कि आज मेरा बहुत अपमान हुआ है. शिलापट्ट का लोकार्पण किया गया. जिसमें केवल मेरा नाम लिखा था वहां पार्षद नहीं लिखा था. जबकि नामित पार्षद मनोज यादव के नाम के नीचे पार्षद लिखा था.