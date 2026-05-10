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प्रतिबिंब पोर्टल से साइबर अपराधियों के चेहरे हो रहे बेनकाब, जानिए पुलिस कैसे करती है ट्रैक

रियल टाइम में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग और मैपिंग : एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है. यह लॉ एंड इफोर्समेंट एजेंसियों की मदद करता है. जिससे हम रियल टाइम में साइबर अपराधियों को ट्रैक और मैप कर सकते हैं. डीजीपी और कमिश्नर के निर्देशों पर ‘प्रतिबिंब सेल’ का भी गठन किया गया है. वाराणसी में हमने लगभग तीन महीने पहले इसे शुरू किया है. इसमें डेडीकेटेड ऑफिसर्स को लगाया गया है जो रियल टाइम पोर्टल की मॉनिटरिंग करते हैं और साइबर अपराधियों को ट्रैक करते हैं. साइबर क्राइम के पीड़ित पूरे देश में होते हैं.

वाराणसी : साइबर फ्रॉड वर्तमान में ऐसी समस्या है, जिससे लगभग हर कोई जूझ रहा है. एक क्लिक आपके बैंक खाते को पूरी तरीके से खाली कर देता है. आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता है. इन समस्याओं पर जीत हासिल करने का काम वाराणसी का साइबर थाना कर रहा है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रतिबिंब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी.





लगभग 10 FIR दर्ज, की गई 20 से अधिक गिरफ्तारी : एसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि तीन महीनों के अंदर करीब 10 एफआईआर दर्ज की हैं. साथ ही, 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है. प्रतिबिंब पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से इंटीग्रेटेड होता है. NCRP पर कोई भी साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसकी वेबसाइट https://cybercrime.gov.in है. इसमें जाकर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही अगर कोई भी कॉल करना चाहता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी है. अगर एक घंटे के अंदर आप शिकायत करते हैं तो जितना भी पैसा आपका गया होगा, वो होल्ड करके आपको वापस मिल सकता है.

साइबर अपराधियों पर प्रतिबिंब पोर्टल का प्रहार. (Photo Credit : ETV Bharat)

बंधक बनाए गए 35 लोगों को किया गया रेस्क्यू : एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर दर्ज मामले में एक कॉल सेंटर भी था, जो एमएलएम के नाम पर जॉब फ्रॉड करता था. हम लोगों ने इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की है और करीब 35 लोगों को रेस्क्यू भी किया है. उन्हें बंधक बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जाता था. साथ ही क्रेटिड कार्ड और एपीके फाइल के माध्यम से फ्रॉड करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई है. इसमें करीब 50 लाख रुपये तक का फ्रॉड किया गया था. जिसमें कुछ अमाउंट लगभग 30 प्रतिशत का होल्ड कराकर लोगों को वापस दिलाने का काम किया है.

साइबर फ्राॅड से बचने के टिप्स. (Photo Credit : ETV Bharat)





हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें कॉल या वेबसाइट पर जाएं : एसीपी साइबर क्राइम के अनुसार प्रतिबिंब सेल वाराणसी कमिश्नरेट में है. इसमें हम लोगों की हर जोन के लिए 2-2 लोग और करीब 06 लोगों की टीम है. हर जोन में एक एसआई लेवल का ऑफिसर है, जो इसे मॉनिटर करता है और रियल टाइम ट्रैक करता है. अगर कोई भी लीड मिलती है तो उसपर तुरंत एक्शन लिया जाता है. प्रतिबिंब पोर्टल पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मिलने वाले डेटा रिफ्लेक्ट होते हैं. लोग वेबसाइट https://cybercrime.gov.in या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें, वहां से डेटा हमारे पास आता है.





किसी को न बताएं ओटीपी, अनजान लिंक पर न करें क्लिक : वाराणसी में साइबर अपराध जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं. इनमें पहाड़िया इलाके में एक फर्जी नेटवर्किंग कंपनी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुबंई में करोड़ों की ठगी करने वाला अपराधी वाराणसी में लोकेशन ट्रेस होने के बाद पकड़ा गया, व्यापारियों को लालच देकर उनके बैंक खातों का प्रयोग अवैध लेन-देन में करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ. साथ ही मैट्रीमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे लेना वाला एक अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है. साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपना ओटीपी किसी को भी न बताएं.





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