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बनारस के "नकली बाजार" ने बिगाड़ा रेशमी साड़ियों का तानाबाना; सालाना करोड़ों का टर्नओवर, फिर भी हाशिए पर 5 लाख बुनकर

वाराणसी के सरैया, जलालीपूरा, लोहता, कॉटन मिल लगायत समेत कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बनारसी साड़ियों का निर्माण होता रहा है. फिलवक्त यहां की तस्वीर अलहदा और बुनकरों व कारोबारियों की हालत एक जैसी. ईटीवी भारत की टीम ने जवाब तलाशने शुरू किए ते इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सामने आई बनारसी साड़ियों का "नकली बाजार". बुनकरों और कारोबारी संगठन से जुड़े लोगों का दावा है कि नकली साड़ी के व्यापार की वजह से वाराणसी की असली साड़ियों का कारोबार प्रभावित हुआ है. यही कारण है कि बनारस की लगभग 50 हजार मशीनें ठप हो चुकी है और बची-खुची बंदी के कगार पर हैं.

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब बनारसी साड़ियों की इतनी डिमांड है. देश दुनिया से लोग ऑनलाइन साड़ियां खरीद रहे हैं. कारोबार के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं. ऐसे में बुनकरों की जिंदगी बदहाल क्यों हैं. पढ़िए ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश करती प्रताप सिंह के संपादन के साथ प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट.

यें लाइनें दूसरों की जिंदगी के हसीन लम्हों के लिए रेशमी धागों से रंग भरने वाले वाराणसी के साड़ी बुनकरों पर सटीक बैठती है. समय के साथ बनारसी साड़ी का कारोबार देश के साथ विदेश में भी बढ़ा है. हर दिन लाखों की संख्या में लोग बनारस आते हैं और लाखों साड़ियां बिकती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद बनारस के बुनकर मायूस हैं और उनके घरों में दो वक्त चूल्हा जलने का संकट है. बताया जा रहा है कि बनारस में साड़ियों बनाने वाली 50 हजार से ज्यादा मशीनें बंद पड़ी हैं. इसके चलते लगभग चार लाख बुनकर पलायन करके दूसरों शहरों में चले गए हैं और अधिकांश बुनकरों ने अपना काम-धंधा बदल लिया है.

ज़माने को रेशम के लिबास देने वाले, खुद फटे हाल एक चादर को तरसते हैं. चमक उठती है बाजार में जिसकी कारीगरी, वो बुनकर खुद अंधेरे घरों में रहते हैं.





नकली साड़ियों ने तोड़ी बुनकरों की कमर : बनारस के बुनकर कहते हैं कि बढ़ते बिजली बिल और कच्चे माल की महंगाई ने कारोबार की कमर तोड़ दी है. बची-खुची कसर नकली बनारसी साड़ी ने पूरी कर दी है. सूरत समेत कई अन्य राज्यों की बनी साड़ियों को बनारसी कलेवर और नाम देकर धड़ल्ले से सस्ते में बेचा जा रहा है. जिससे बनारस की असली पारंपरिक फैशन वाली साड़ियों को वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही है. बनारस की नकली साड़ियों का खेल कई साल से चल रहा है. इसके चलते बीते 5 साल में कई हुनरमंद कारीगर अपना पारंपरिक काम छोड़ कर दुकान खोल चुके हैं, ट्रॉली चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं.

बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े बुनकर बेबस. (Photo Credit : ETV Bharat)





साड़ी बुनकरी का काम छोड़कर जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले शमशेर बताते हैं कि हमने 16 महीने पहले जनरल स्टोर की दुकान शुरू की है. पहले हम साड़ी बुनते थे, उसमें काम मिलना काफी कम हो गया था. हमारा 5 जनों का परिवार है. बच्चों को पढ़ना लिखाना 200 रुपये की मजदूरी में नहीं हो पता था. इसलिए साड़ी में कारीगरी का काम छोड़ना पड़ा. पहले हमारे बच्च अंग्रेजी माध्यम के बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब मदरसे में पढ़ाने को मजबूर हैं.

संकट में बनारसी साड़ियों की साख (Photo Credit : ETV Bharat)



80 फीसदी कारोबार प्रभावित : बनारसी साड़ी के कारोबारी राकेश बताते हैं कि नकली साड़ियों ने हमारी पारंपरिक बनारसी साड़ी की पहचान की साख पर बट्टा लगा दिया है. बनारस आने वाले लोग सोचते हैं कि बनारस में मिलने वाली हर लिहाज से बनारसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हैं. बनारसी साड़ियों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. साड़ियों के नकली बाजार से पारंपरिक और असली साड़ी विक्रेता मायूस हैं. ग्राहक दुकानों की चकाचौंध में असली-नकली में फर्क नहीं पाता है और नकली साड़ियां भी महंगे दाम पर ले जाता है. यही कारण है कि बनारस में लगभग 80 फीसदी कारोबार प्रभावित हो चुका है. काम न होने की वजह से बुनकर काम छोड़ रहे हैं.

बनारसी साड़ियों की क्वालिटी और कीमत. (Photo Credit : ETV Bharat)



थोक और रिटेल दुकानों में नक़ली साड़ियों की भरमार : भारतीय बुनकर प्रकोष्ठ के प्रमुख सहकार शैलेश प्रताप सिंह बताते हैं कि बुनकरों की बदहाली में सबसे बड़ा रोल नकली बनारसी साड़ियों का है. वर्तमान में कई रिटेल और थोक दुकानें नकली बनारसी साड़ियों से पटी पड़ी हैं. ग्राहकों को असली-नकली साड़ियों की बारीक समझ नहीं है. ऐसे में सूरत आदि शहरों की सस्ती साड़ियां बनारसी बताकर महंगे दामों पर बेची जा रही हैं. ऐसे दुकानदार और कारोबारी ऑटो, होटल, ट्रैवलर को मोटा कमीशन देते हैं. शैलेश प्रताप सिंह का कहना है कि हर दिन 10 से 15 ट्रक नकली बनारसी साड़ियां बनारस में आती हैं. हमारी आपत्ति सिर्फ बनारसी साड़ी बता करके बेचने से है. जिस राज्य की साड़ियां हों उसे उन्हीं राज्यों की बता करके बेचा जाए. इससे हमारी बनारसी साड़ी की साख पर बट्टा नहीं लगेगा और ग्राहक भी ठगी बच जाएगा.

आधुनिक लुक में भी हैं बनारसी साड़ियां. (Photo Credit : ETV Bharat)





60 हजार मशीन बंद : शैलेश प्रताप सिंह के मुताबिक बनारस में लगभग 1 लाख के करीब पावर लूम की मशीनें हैं. वर्तमान में लगभग 50 हजार मशीनें धूल फांक रही हैं. उन पर काम नहीं हो रहा है. एक मशीन लगाने में एक से डेढ़ लाख लागत आती है, लेकिन अब इस मशीन की कीमत किलो के भाव हो गई है. कारोबार ठप होने की वजह से मशीनें कबाड़ के रेट में 10 से 15000 रुपये में बेचने पड़ रही हैं. प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 से 12 लाख लोग बनारसी साड़ी के काम में लगे हुए थे. जिनमें से लगभग 4 लाख की करीब कारीगर काम बदल चुके हैं या शहर छोड़ कर के दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगे हैं.

क्यूआर सिस्टम हो रह तैयार : शैलेश प्रताप सिंह बताते हैं कि बाजार में नकली साड़ियों की समस्या से निपटने के लिए हमारा संगठन क्यूआर सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा है. इसके तहत सभी बुनकरों के लिए एक क्यूआर बेस्ड सिस्टम तैयार होगा जो साड़िओं पर लगाया जाएगा. जिसे महंगी साड़ी हो या फिर सस्ती, लोहता की साड़ी हो या फिर सरैया में तैयार होने वाली साड़ी हर किसी पर यह टैग लगेगा. इसको स्कैन करके ग्राहक खुद आसानी से असली और नकली साड़ी की पहचान कर सकेंगे.

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