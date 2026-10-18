वाराणसी : रामनगर की रामलीला में पगलाया हाथी, महावत को पटका, 2 किमी तक का एरिया बंद
पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील, हाथी पर काबू के प्रयास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:38 PM IST
वाराणसी: रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब रामलीला में आया हाथी अचानक बेकाबू होकर इधर-उधर भागने लगा. हाथी को भागते देख लोगों में भगदड़ मच गई. महावत ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसे पटक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. हाथी को आजमगढ़ से रामलीला में लाया गया था, जहां आज वह पंचवटी मैदान से निकलकर सड़क पर भागने लगा. हाथी अभी तक बेकाबू है, उस पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 11 महावत जब हाथी को खाना खिलाने के लिए गया, तभी वह अचानक से बेकाबू हो गया. हाथी इधर-उधर भागने लगा. कुछ लोग उसे काबू करने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन बेकाबू हाथी रास्ते में कई पेड़ और बिजली के पोल को तोड़ता हुआ भागा.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 किलोमीटर इलाके को पूरी तरीके से बंद कर दिया है. लगातार वन विभाग की टीम हाथी को काबू करने की कोशिश कर रही है. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अनाउंस कर लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है.
इस बारे में रामनगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि हाथी के बेकाबू होने की सूचना मिली है. जिसके बाद वन विभाग पशु विशेषज्ञों की टीम को पुलिस विभाग हाथी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही घायल महावत का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज चल रहा है. हाथी को आजमगढ़ से लाया गया था. बताते चले कि इस हाथी पर सवार होकर के लिए काशीराज परिवार के लोग रामलीला देखने के लिए आते हैं.
यह भी पढ़ें: हमीरपुर में नौ साल में भी तैयार नहीं हुए बेतवा-यमुना के पुल; क्या तय समयसीमा के अंदर पूरा होगा निर्माण, क्या है जमीनी हकीकत?