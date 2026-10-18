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वाराणसी : रामनगर की रामलीला में पगलाया हाथी, महावत को पटका, 2 किमी तक का एरिया बंद

रामनगर में हाथी बेकाबू ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब रामलीला में आया हाथी अचानक बेकाबू होकर इधर-उधर भागने लगा. हाथी को भागते देख लोगों में भगदड़ मच गई. महावत ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसे पटक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. हाथी को आजमगढ़ से रामलीला में लाया गया था, जहां आज वह पंचवटी मैदान से निकलकर सड़क पर भागने लगा. हाथी अभी तक बेकाबू है, उस पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है.

रामनगर की रामलीला में आया हाथी बेकाबू हुआ (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 11 महावत जब हाथी को खाना खिलाने के लिए गया, तभी वह अचानक से बेकाबू हो गया. हाथी इधर-उधर भागने लगा. कुछ लोग उसे काबू करने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन बेकाबू हाथी रास्ते में कई पेड़ और बिजली के पोल को तोड़ता हुआ भागा.