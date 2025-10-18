ETV Bharat / state

इलेक्ट्राॅनिक चाक से बढ़ी कुम्हारों की आमदनी की रफ्तार, डिजाइनर दीयों से हो रहा 5 गुना मुनाफा

सरकार की इलेक्ट्राॅनिक चाक योजना से मिट्टी के दीयों की उत्पादन के साथ कुम्हारों की आमदनी भी बढ़ी है.

इलेक्ट्राॅनिक चाक ने बदली जिंदगी.
इलेक्ट्राॅनिक चाक ने बदली जिंदगी. (Photo source: PR cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 8:20 AM IST

वाराणसी : दीपावली दीयों का त्यौहार है. त्यौहार नजदीक आते ही मिट्टी के बने दीये बनाने वाले कुम्हार की रफ्तार बढ़ जाती है. हालांकि परंपरागत हाथ से चाक घुमाने का चलन छोड़ अब कुम्हार इलेक्ट्राॅनिक चाक से आमदनी की रफ्तार भर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक चाक से उनका काम बेहद आसान हो गया है. परिणाम स्वरूप अब कुम्हार न दीपावली के दीयों के साथ मिट्टी के कई तरह के उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक चाक से बना रहे हैं. इससे मुनाफा बढ़ने से उनकी जीवन स्तर पर सुधर रहा है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

इलेक्ट्राॅनिक चाक योजना से लाभ.
इलेक्ट्राॅनिक चाक योजना से लाभ. (Photo Credit : ETV Bharat)




अब तक लगभग 5 हजार चाक का वितरण : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक वाराणसी मंडल में 4,753 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक बांटे गए हैं. इस चाक की कीमत लगभग 13 हजार रुपये है, जो बीपीएल यानि की गरीबी रेखा से नीचे के कुम्हारों को मुफ्त और जनरल तथा ओबीसी कुम्हारों को 20% के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाता है. खास बात यह है कि इस योजना ने कुम्हारों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि उनकी सेहत और कार्यक्षमता को भी बेहतर किया है.

ग्रामोद्योग विकास योजना के आंकड़ा.
ग्रामोद्योग विकास योजना के आंकड़ा. (Photo Credit : ETV Bharat)



इलेक्ट्रिक चाक से बदली जिंदगी : विकास प्रजापति ने बताया कि इलेक्ट्रिक चाक हमारे लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे परिवारों की खुशहाली का जरिया है. पहले हम पारंपरिक हाथ से चलने वाले चाक पर काम करते थे. हमारे लिए शारीरिक रूप से थकाऊ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी था. उसके प्रयोग से हाथ, कंधे और सीने में दर्द आदि समस्याएं होती थीं. यही नहीं हम पहले दिन में केवल दो घंटे काम कर पाते था, लेकिन इलेक्ट्रिक चाक से स्थिति पूरी तरह बदल गई है. अब हर परिवार के सभी सदस्य मिलकर 10-12 घंटे आसानी से काम कर लेते हैं. बिहारी प्रजापति का कहना है कि नई चाक से हमारी कला को रफ्तार मिली है. अब हम बड़े ऑर्डर भी आसानी से पूरे कर लेते हैं.


5 गुना बढ़ी आमदनी : क्लस्टर और काशी पॉटरी के महासचिव राजेश त्रिवेदी ने बताया कि इलेक्ट्रिक चाक से उत्पादन क्षमता में 6-7 गुना बढ़ोतरी हुई है. पहले जहां 50-60 दीये बन पाते थे, अब उतने ही समय में 300-400 डिजाइनर दीये और अन्य उत्पाद आसानी से बना लेते हैं. इससे कुम्भकारी कला से जुड़े लोगों की आमदनी 4-5 गुना बढ़ गई है. दीपावली पर दीयों और मिट्टी के अन्य सामानों की ज्यादा मांग होती है. इलेक्ट्रिक चाक की तेजी के कारण डिजाइनर और आकर्षक दीयों से मुनाफा भी बढ़ा है.

