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PVVNL के WhatsApp ग्रुप से मिल रहा बेहतर रिस्पांस; बिजली की समस्याएं फटाफट हो रहीं दूर

चीफ इंजीनियर का कहना है कि अगर क्षेत्र में सक्रिय लोग ऐसे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वह संपर्क करें.

PVVNL का WhatsApp ग्रुप से मिल रहा बेहतर रिस्पांस.
PVVNL का WhatsApp ग्रुप से मिल रहा बेहतर रिस्पांस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:20 AM IST

4 Min Read
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वाराणसी: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने उपभोक्ताओं के लिए विशेष पहल शुरू की है. इस योजना के तहत हर विद्युत उपकेंद्र का एक WhatsApp ग्रुप बना है. इसमें बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है. एक ग्रुप में 1000 सदस्य हैं, जो बिजली से जुड़ी समस्या ग्रुप में शेयर करते हैं. वहीं, विभागीय टीम भी तत्काल एक्शन लेती है. यह पहल काफी सराही जा रही है.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने के लिए बार-बार प्रयास कर रहा है. इसके लिए सभी विद्युत निगम को यह निर्देश है कि वह अपने स्तर पर पब्लिक से सीधे जुड़े और उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्द हल करें. ऐसे में अब हमने हर सब स्टेशन लेवल पर एक WhatsApp ग्रुप बनाने शुरू किए हैं.

1000 लोग एक ग्रुप में जुड़ रहे: चीफ इंजीनियर ने बताया कि हर बिजली घर के लगभग 10 हजार उपभोक्ता होते हैं. उनमें से हम 1000 ऐसे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं या किसी भी समस्या पर लगातार हमारे कंट्रोल रूम पर फोन करके अपडेट भी लेते रहते हैं.

इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है. यह WhatsApp ग्रुप क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और एसडीओ की निगरानी में रहेंगे और संबंधित लाइनमैन से लेकर सभी विभाग की कर्मचारी जो उसे क्षेत्र से संबंधित होंगे उनको भी इसमें सीधे जोड़ा जाएगा.

उन्होंने बताया कि 1000 लोगों की स्ट्रेंथ की वजह से हम हर सब स्टेशन के मोहल्ले और कॉलोनी लेवल पर 3 से 4 लोगों को जोड़ रहे हैं. अब तक हमने दर्शनों WhatsApp ग्रुप बनाए हैं और यहां सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में निगम के अधीन आने वाले बाकी जिलों के लिए भी लागू हो रहा है.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

तुरंत हो रहा समस्या का निस्तारण: हम क्षेत्र के लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं और उनको अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ रहे हैं. आम लोगों के जरिए मिलने वाली सूचनाओं का निस्तारण तुरंत हो रहा है. बिजली कटौती की जानकारी भी पहले ही दे दी जा रही है. क्षेत्र में होने वाले किसी विकास कार्य या फिर ट्रांसफार्मर खराब होने की कंडीशन में बिजली कब तक आएगी? कब शटडाउन लिया जाएगा? यह सारी जानकारियां पहले से ही अपडेट कर दी जाती हैं.

इसके अलावा बिजली यदि कहीं कटी है और बिजलीकर्मी लाइन बना रहे हैं, तो उसकी अपडेट भी लगातार दी जाती है कि कर्मचारी कार्य कर रहे हैं. अभी लाइन शुरू होने में कितना वक्त लगेगा. इससे लोगों के अंदर पेशेंस रहता है और लोग शांत होकर बिजली आने का इंतजार करते हैं. इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता.

इसके अलावा हम सबसे ज्यादा फोकस जन समस्याओं पर दे रहे हैं. इसमें बिजली के करंट का उतरना क्षेत्र में बिजली कटौती या लो वोल्टेज की समस्या बार-बार होना कहीं पर शॉर्ट सर्किट या तार का टूटना या अन्य कोई भी ऐसी दुर्घटना जो जनहानि कर सकती है.

कर्मचारियों-अधिकारियों की जिम्मेदारी तय: उसको हम अपने WhatsApp ग्रुप के जरिए निगरानी में ला रहे हैं. जितनी क्षेत्रीय लोगों की जिम्मेदारी है, उतनी ही हमने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की है. अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश है कि वह किसी भी मैसेज का तुरंत जवाब दें, ताकि पब्लिक अपने संदेश भेजते रहे और हम उनका निराकरण कर सके.

चीफ इंजीनियर का करना है कि यह प्लान सक्सेस भी हो रहा है. गर्मी के मौसम में जिस तरह से बार-बार बिजली कटौती और लोकल फाल्ट की दिक्कतें आ रही थी. उसमें WhatsApp ग्रुप की इस पहल ने काफी बड़ा रोल अदा किया है. हाल ही में बारिश के दौरान भी कई क्षेत्रों में हो रही समस्याओं को लोगों ने हमारे WhatsApp ग्रुप पर डाला, जिसके बाद हमने जल्द ही वहां चीजों को शूटआउट किया है.

कोई भी ग्रुप से जुड़ सकता है: चीफ इंजीनियर का कहना है कि अगर क्षेत्र में सक्रिय लोग ऐसे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी सर्विस स्टेशन पर जाकर संपर्क कर सकते हैं. वह अपना WhatsApp नंबर इस ग्रुप में जुड़वा कर हमारी और अपनी दोनों की मदद कर सकते हैं.

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