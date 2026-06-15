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वाराणसी में बुजुर्ग की हत्या; हमलावरों ने कनपटी से सटाकर दागीं ताबड़तोड़ पांच गोलियां, दूसरी पत्नी के पुत्र की सगाई में पहुंचे थे

वाराणसी : चौक थाना क्षेत्र की हरिजन बस्ती में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग (60) की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाशों ने बुजुर्ग की कनपटी में सटाकर पांच गोलियां मारी हैं. बुजुर्ग दूसरी पत्नी के छोटे बेटे की सगाई में शामिल होने पहुंचे थे. वारदात की सूचना पर एसीपी दशाश्वमेध, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी काशी वैभव बांगर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

डीसीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मूलरूप से नारायणपुर मिर्जापुर निवासी राजन (60) बेनिया मलिन बस्ती में अपनी दूसरी पत्नी के छोटे बेटे राजू की 20 जून को होने वाली सगाई में शामिल होने के लिए आया था. राजन ने दो विवाह किए हैं. एक पत्नी नारायणपुर मिर्जापुर और दूसरी पत्नी हरिजन बस्ती बेनियाबाग में रहती है. रविवार रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर सो रहे राजन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गोली लगने से राजन की मौके पर ही मौत हो गई थी.





राजन के बेटे राजू का कहना है कि परसों रात में भी कुछ लोगों ने पिताजी पर हमला करने आए थे. उन्होंने बदमाशों के हाथ में असलहे देखकर शोर मचा दिया. इससे वे लोग भाग गए. एडीसीपी गौरव बांसवा ने बताया कि हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.







