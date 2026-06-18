वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP की छापेमारी; 3 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार
GRP कैंट प्रभारी ने बताया कि सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तस्कर के पास से 3 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:51 AM IST
वाराणसी: GRP ने कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 3 किलो चरस के साथ ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद नशे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी गई है. यह नशे की खेप गोरखपुर से मुंबई सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी.
GRP कैंट प्रभारी राजौल नागर ने बताया कि सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तस्कर के पास से 3 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है. एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है. कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP अभियान के तहत चेकिंग कर रही थी.
इस दौरान टीम जब प्लेटफार्म नंबर 9 पर टीम पहुंचीं तो पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध घबरा गया. इसके बाद पुलिस को शक हुआ और उन्होंने जब चेकिंग की तो तस्कर के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुआ.
कैंट प्रभारी राजौल नागर ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गोरखपुर से चरस लेकर मुंबई बेचने जा रहा था. इसको गिरफ्तार करने के साथ इसकी सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है, ताकि तस्करी पर लगाम लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इसके सरगना की तलाश में भी जुटे हुए हैं.
130 किलो गांजा हुआ था बरामद: बीते दिनों वाराणसी एसटीएफ की यूनिट ने पूर्वांचल में गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान टीम ने परमानंदपुर में एक कोरियर कंपनी के गोदाम से 130 किलो गांजा भी बरामद किया था. इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई थी.
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