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दो हजार करोड़ से अपग्रेड होगा ड्रैनेज सिस्टम; वाराणसी नगर निगम ने शुरू की कवायद

दो हजार करोड़ से अपग्रेड होगा ड्रैनेज सिस्टम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर का ड्रैनेज सिस्टम दुरुस्त करने में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. नगर निगम ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए योजना पर काम शुरू कर दिया है. हाल में हो रही भीषण बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसे लेकर राजनीति भी गर्म रही. अब इसे ठीक करने की कवायद शुरू की जा रही है. विश्व के प्राचीन शहरों में शामिल बनारस में इस बार की बारिश ने जलनिकासी की पोल खोल दी. हर वार्ड, हर गली में जलभराव ने लोगों को काफी परेशान किया. यह समस्या लोगों की परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है. हालांकि अब नया प्लान, नया ड्रेनेज सिस्टम जलजमाव से मुक्ति दिलाएगा. वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) शासन की ओर से मिले दो हजार करोड़ से वार्डों की सीवरलाइन और 200 से अधिक प्वाइंट्स पर यानी जर्जर हो चुके पुराने पाइपलाइन को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह वार्ड शहर की गलियां और मुख्य मार्ग हैं, इसके साथ ही निगम क्षेत्र में विस्तारीकरण कारण के बाद आए हुए वार्डों में भी सीवर का जाल बिछाया जाएगा.