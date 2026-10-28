वाराणसी खंड शिक्षक चुनाव; PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में लाल बिहारी यादव की जीत, जानिए राजनीतिक सफर
लाल बिहारी यादव ने कहा-यह जीत शिक्षकों की नाराजगी का नतीजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:25 PM IST
वाराणसी: वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन सीट का परिणाम बेहद चौंकाने वाला रहा है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा उम्मीदवार और शिक्षक नेता लाल बिहारी यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद मिश्रा को पटखनी दी है. यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. परिणाम के बाद लाल बिहारी यादव ने कहा कि यह जीत शिक्षकों की नाराजगी का नतीजा और सपा पर विश्वास है.
संघर्ष से बनाई पहचान
लाल बिहारी यादव शिक्षक राजनीति से जुड़े नेता माने जाते हैं. वित्तविहीन शिक्षकों के लिए संघर्ष किया और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने. इन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है. यह तरवां क्षेत्र के विशुनपुर गांव के रहने वाले हैं. इनका जन्म 1 जुलाई 1960 को हुआ था. इन्होंने बीए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की और आगे शिक्षा क्षेत्र में जुड़े. लगातार शिक्षक समुदाय के मुद्दों को लेकर के सक्रिय रहे.
2020 में रखा राजनीतिक कदम
लाल बिहारी यादव ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में इन्होंने वकालत भी की. शिक्षक आंदोलन में सक्रिय होने के बाद उन्होंने वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा. 2020 के विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और जीत दर्ज की. जिसके बाद पहली बार एलएलसी बने. उनकी जीत को शिक्षक राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया. उसके बाद साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया. हालांकि सदन में आवश्यक संख्या पूरी न होने के कारण यह पद समाप्त हो गया. जुलाई 2024 में परिषद में फिर जब समाजवादी पार्टी की संख्या बड़ी तो वह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आए. वर्तमान समय में वाराणसी खंड में शिक्षक एमएलसी चुने गए हैं.
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