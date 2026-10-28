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वाराणसी खंड शिक्षक चुनाव; PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में लाल बिहारी यादव की जीत, जानिए राजनीतिक सफर

शिक्षक नेता लाल बिहारी यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन सीट का परिणाम बेहद चौंकाने वाला रहा है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा उम्मीदवार और शिक्षक नेता लाल बिहारी यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद मिश्रा को पटखनी दी है. यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. परिणाम के बाद लाल बिहारी यादव ने कहा कि यह जीत शिक्षकों की नाराजगी का नतीजा और सपा पर विश्वास है.

संघर्ष से बनाई पहचान

लाल बिहारी यादव शिक्षक राजनीति से जुड़े नेता माने जाते हैं. वित्तविहीन शिक्षकों के लिए संघर्ष किया और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने. इन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है. यह तरवां क्षेत्र के विशुनपुर गांव के रहने वाले हैं. इनका जन्म 1 जुलाई 1960 को हुआ था. इन्होंने बीए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की और आगे शिक्षा क्षेत्र में जुड़े. लगातार शिक्षक समुदाय के मुद्दों को लेकर के सक्रिय रहे.