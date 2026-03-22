यूपी में बदल रही पूर्वांचल की तस्वीर: वाराणसी मंडल में 37,531 करोड़ का एमओयू, जानिये कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद?
संयुक्त आयुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा के अनुसार, वाराणसी मंडल के चारों जिलों में 873 निवेशकों ने एमओयू किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 7:29 PM IST
वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार की नव वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर अलग-अलग बदली है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव उद्यम जगत में देखने को मिल रहा है. आज पूर्वांचल के जिले वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली निवेशकों के लिए नए अवसरों के केंद्र बनते जा रहे हैं. सीएम, पीआर सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मंडल में कुल 873 निवेशकों ने 37,531.78 का एमओयू किया है.
873 निवेशकों ने 37,531.78 करोड़ के किए एमओयू : इस बारे में संयुक्त आयुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा के अनुसार, वाराणसी मंडल के चारों जिलों में 873 निवेशकों ने 37,531.78 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं. इन निवेशों से लगभग 91199 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 6021.276 करोड़ रुपये के निवेश से 259 औद्योगिक इकाइयां पहले ही संचालित हो चुकी हैं, जिनसे 14,842 लोगों को रोजगार मिल रहा है. शेष औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार जल्द ही ऑपरेशनल होंगी. संयुक्त आयुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा बताते हैं कि अब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. नई-नई इकाइयों के खुलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.
|जिलेवार औद्योगिक इकाइयों की स्थिति
|वाराणसी
|एमओयू -203
|निवेश-22914.22 करोड़
|रोजगार-49759
|ऑपरेशनल यूनिट्स
|86
|निवेश-4,447.19 करोड़
|रोजगार-7,983
|चंदौली
|एमओयू-172
|निवेश-1,904.3 करोड़
|रोजगार-10,123
|ऑपरेशनल यूनिट्स
|22
|निवेश-244.19 करोड़
|रोजगार-2,002
|गाजीपुर
|एमओयू-282
|निवेश-3,229.16 करोड़
|रोजगार-11,834
|ऑपरेशनल यूनिट्स
|87
|निवेश-355.08 करोड़
|रोजगार-2755
|जौनपुर
|एमओयू-216
|निवेश-9,484.1 करोड़
|रोजगार -19483
|ऑपरेशनल यूनिट्स
|64
|निवेश-974.816 करोड़
|रोजगार- 2,102
नीतियों पर भरोसा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रफ्तार : बता दें कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने सुगम परिवहन और पारदर्शी नीतियों को तैयार किया है. एक्सप्रेसवे, बेहतर कनेक्टिविटी, बिजली की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. यही कारण है कि अब निवेशक खुद पूर्वांचल की ओर रुख कर रहे हैं. पूर्वांचल अब पिछड़ेपन की पहचान से निकलकर संभावनाओं के क्षेत्र में बदल रहा है. जहां युवा पहले रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करता था, वहीं अब स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं.
यह भी पढ़ें : अभी निवेश करना सही या नहीं? PhonePe और Jio समेत इन 5 दिग्गजों ने रोके अपने IPO, क्या 2027 तक खिंचेगा समय?