ETV Bharat / state

यूपी में बदल रही पूर्वांचल की तस्वीर: वाराणसी मंडल में 37,531 करोड़ का एमओयू, जानिये कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद?

वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार की नव वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर अलग-अलग बदली है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव उद्यम जगत में देखने को मिल रहा है. आज पूर्वांचल के जिले वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली निवेशकों के लिए नए अवसरों के केंद्र बनते जा रहे हैं. सीएम, पीआर सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मंडल में कुल 873 निवेशकों ने 37,531.78 का एमओयू किया है.









873 निवेशकों ने 37,531.78 करोड़ के किए एमओयू : इस बारे में संयुक्त आयुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा के अनुसार, वाराणसी मंडल के चारों जिलों में 873 निवेशकों ने 37,531.78 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं. इन निवेशों से लगभग 91199 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 6021.276 करोड़ रुपये के निवेश से 259 औद्योगिक इकाइयां पहले ही संचालित हो चुकी हैं, जिनसे 14,842 लोगों को रोजगार मिल रहा है. शेष औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार जल्द ही ऑपरेशनल होंगी. संयुक्त आयुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा बताते हैं कि अब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. नई-नई इकाइयों के खुलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.



