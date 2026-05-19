बगीचे की खाली पड़ी जमीन बनाएगी मालामाल! शुरू करें मखाना और सिंघाड़े की खेती, उद्यान विभाग दे रहा ट्रेनिंग और बीज, ऐसे करें आवेदन
किसान dbt.uphorticulture.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 6:20 PM IST
वाराणसी: अगर आप भी मखाना या सिंघाड़ा जैसी जलीय खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह खबर आपकी बहुत मदद कर सकती है. दरअसल, वाराणसी में जिला प्रशासन की ओर से जलीय खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को सिंघाड़ा और मखाने की खेती का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
जिला प्रशासन की तरफ सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि किसानों को बीज भी दिया जा रहा है. इसके साथ ही बगीचों में अनयूज्ड फील्ड है, वहां सूरन और हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. अगर कोई किसान किसान इस तरह की खेती में इच्छुक है तो वह उद्यान विभाग जाकर फ्री में बीज ले सकता है और भी प्राप्त कर सकता है. इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन किसानों को प्रेरित कर रहा है.
किसानों की बढ़ेगी आय
दरअसल, किसानों को अपनी उपज के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. एक किसान गेहूं, धान, गन्ना और आलू की खेती पर सबसे अधिक निर्भर रहता है. ऐसे में अगर सीजन ठीक नहीं हुआ तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है. ऐसे में किसानों को खेती के अन्य तरीकों और अन्य उत्पादों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ वो अच्छी खेती कर सकें, बल्कि अच्छी आय का स्रोत भी बना सकें. इसमें मखाना, सूरन, हल्दी आदि सबसे प्रभावी माने जाते हैं, जिससे कि वे अच्छी खेती और आय दोनों प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए वाराणसी में उद्यान विभाग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है.
सिंघाड़े और मखाने की खेती को बढ़ावा
जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि विभाग मखाना और सिंघाड़ा जैसी जलीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है. इसके लिए एमआईडीएच योजना के तहत लक्ष्य भी तय किए गए हैं. पिछले दो वर्षों में प्रयास तेज करके सिंघाड़े की खेती का रकबा लगभग 10 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है, जबकि इस बार मखाने की खेती को 5 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इस साल तीन किसानों को मखाने की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए गए थे, जिससे नर्सरी लगभग तैयार हो चुकी है. अगले 6 महीनों में फसल की कटाई होने के बाद विभाग के पास पर्याप्त बीज उपलब्ध होंगे, जिसके बाद इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी.
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि पिछले साल हमारे पास प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन इस साल एक एफपीओ से बात हुई है, उसके पास प्रोसेसिंग की सारी सामग्री है. इसलिए इस साल हम लोग इसकी प्रोसेसिंग भी करेंगे और किसानों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे. इस पहल से बाकी किसान भी प्रेरित होंगे.
उन्होंने कहा कि मखाने की खेती के साथ-साथ उद्यान विभाग में फल, फूल, सब्जी, औषधि, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो ऑनलाइन पंजीकरण पर आधारित हैं. कोई भी इच्छुक किसान घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbt.uphorticulture.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. रजिस्ट्रेशन के बाद, खेती से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी या सहायता के लिए किसान सीधे उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
खाली पड़ी भूमि पर कर सकते हैं हल्दी और सूरन की खेती
उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने कहा कि जहां तक, मखाने की खेती की बात है तो हमारे हर विखासखंड पर तैनात एचओ और इंस्पेक्टर किसानों को तकनीकी रूप से जानकारी प्रदान करते हैं. जहां भी आवश्यकता होती है, किसानों का मार्गदर्शन करते हैं. सूरन की खेती काफी लाभदायक होती है. अभी तक हमारे विभाग में इस तरह की कोई योजना नहीं थी.
नवाचार में हम लोगों ने इस साल सूरन की खेती का 20 हेक्टेयर लक्ष्य बनाकर भेजा है. डायरेक्टर ने इसको लेकर आश्वासन दिया है, जो भूमि बाग में खाली पड़ी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता है. हम लोग ऐसे बाग में भी इसकी खेती कर सकते हैं. उस जमीन का भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग करके सूरन की खेती करके, हल्दी की खेती करके उपयोग कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! गोरखपुर होकर जाने वाली कई ट्रेनें 8 जून तक कैंसिल और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट