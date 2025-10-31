बनारस को आज मिलेगी थ्री स्टार होटल जैसी धर्मशाला; Fully AC कमरों का किराया 1000 से 2500 रुपए तक
धर्मशाला 10 मंजिला है, जिसमें 139 कमरे हैं. 174 कारों के पार्किंग की सुविधा भी है. एक साथ यहां पर 500 लोग ठहर सकते हैं.
Published : October 31, 2025 at 12:55 PM IST
वाराणसी: काशी नगरी बनारस समेत देश को आज हाईटेक धर्मशाला मिलने वाली है. जो 3-स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी. देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज इसे पूरे देश को समर्पित करेंगे. वाराणसी में यह धर्मशाला नारकोट्टम संस्थान के जरिए तैयार की गई है.
धर्मशाला जिस जमीन पर बनकर तैयार हुई है, वह भू माफिया के कब्जे में थी, जिसे योगी सरकार ने मुक्त कराया था. अब यहां पर बनारस आने वाले देश भर के यात्रियों को ठहरने के लिए हाइटेक 3 स्टार होटल के तर्ज पर बनी इस खूबसूरत धर्मशाला मिलेगी, जहां वह रह सकते हैं और यात्रा को यादगार बना सकते हैं.
उपराष्ट्रपति शाम लगभग 5:00 बजे विशेष विमान से वाराणसी पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे. इसके बाद लगभग शाम 6:00 बजे धर्मशाला का उद्घाटन होगा. धर्मशाला 10 मंजिला है, जिसमें 139 कमरे हैं.
नारकोट्टम संस्थान के अध्यक्ष एल नारायण ने बताया कि यह धर्मशाला अत्यधिक सुविधाओं से लैस है. इसमें स्टैंडर्ड रूम, सुपर डीलक्स, स्वीट अलग-अलग तरीके के 139 हाईटेक कमरे हैं. यहां पर 174 कारों के पार्किंग की सुविधा भी है. इसके साथ ही यहां यात्रियों को तमाम तरीके की अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.
65 करोड़ से बनी है धर्मशाला: एल नारायण ने बताया कि धर्मशाला 910.5 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है. 17 अप्रैल 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शिलान्यास किया था. उसके बाद 65 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है.
उन्होंने बताया कि हर कमरे में तीन श्रद्धालु ठहर सकते हैं. यहां पर डॉरमेट्री लॉबी व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी. श्रद्धालुओं को तीन वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. यह धर्मशाला सेवा के लिए बनाई गई है. इस वजह से यहां फेयर भी बहुत कम रखा गया है.
धर्मशाला की बुकिंग कब से होगी शुरू: एल नारायण ने बताया कि धर्मशाला में ठहरने का किराया 1000 से लेकर के 2500 रुपए तक है. 15 दिसंबर से इसकी ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हो जाएगी. एक साथ यहां पर 500 लोग ठहर सकते हैं. यह धर्मशाला सिर्फ दक्षिण भारतीय यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी.
कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है. वाराणसी में पहले भी हमारी एक धर्मशाला कई दशक से है. लेकिन यह नई 3 स्टार होटल की तर्ज पर बनाई गई हाईटेक धर्मशाला है, जिससे काशी आने वाले यात्री अपने साथ अच्छी यादें लेकर के जा सके.
पहले होती थी फूलों की खेती, अब धर्मशाला: वाराणसी की नारकोट्टम संस्थान के जरिए ही बाबा विश्वनाथ की आरती के लिए विशेष भोग जाता है. जिस क्षेत्र में यह धर्मशाला बनी है पहले यहां बिल्लव पत्र व अन्य फूलों की खेती होती थी. यहीं से फूल माला बनाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित की जाती थी. उसके बाद यहां भूमाफिया का कब्जा हो गया, जिसे लगभग 2 साल बाद सीएम योगी के आदेश के बाद माफिया से मुक्त कराया गया.
