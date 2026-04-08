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वाराणसी विकास प्राधिकरण अब घर बैठे उपलब्ध कराएगा NOC, जानें क्या-क्या सुविधाएं शामिल हैं

वाराणसी : एनओसी के लिए अब आपको वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आप ऑनलाइन घर बैठे ही एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. इसको लेकर के VDA की ओर से ऑनलाइन एनओसी सेवा शुरू की गई है. जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन करके संबंधित प्रॉपर्टी पर एनओसी प्राप्त की जा सकती है.

इस ऑनलाइन प्रणाली के तहत धारा 80 NOC (Section 80), लैंड यूज NOC (Land Use), बार NOC, सराय NOC, पेट्रोल पंप NOC तथा पटाखा लाइसेंस NOC के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. पोर्टल के माध्यम से आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा आवेदन की प्रगति (Application Status) की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सूचना डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी बनेगी.

वाराणसी विकास प्राधिकरण (Photo Credit : ETV Bharat)

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है. ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से NOC जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी. यह पहल शासन की ई-गवर्नेंस (e-Governance) एवं डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रभावी कदम है. इस नई डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अब विभिन्न प्रकार की NOC प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुगम हो जाएगी.नागरिक वाराणसी विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.vdavns.com तथा noc.vdavns.com पर जाकर सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदक आसानी से अपनी NOC के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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