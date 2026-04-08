वाराणसी विकास प्राधिकरण अब घर बैठे उपलब्ध कराएगा NOC, जानें क्या-क्या सुविधाएं शामिल हैं
ऑनलाइन एनओसी सेवा के तहत धारा 80, लैंड यूज, बार, सराय, पेट्रोल पंप तथा पटाखा लाइसेंस की NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:16 AM IST
वाराणसी : एनओसी के लिए अब आपको वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आप ऑनलाइन घर बैठे ही एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. इसको लेकर के VDA की ओर से ऑनलाइन एनओसी सेवा शुरू की गई है. जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन करके संबंधित प्रॉपर्टी पर एनओसी प्राप्त की जा सकती है.
इस ऑनलाइन प्रणाली के तहत धारा 80 NOC (Section 80), लैंड यूज NOC (Land Use), बार NOC, सराय NOC, पेट्रोल पंप NOC तथा पटाखा लाइसेंस NOC के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. पोर्टल के माध्यम से आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा आवेदन की प्रगति (Application Status) की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सूचना डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी बनेगी.
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