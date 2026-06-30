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वाराणसी विकास प्राधिकरण की बंपर कमाई, सिर्फ 8 महीने में VDA के खजाने में आए 358 करोड़ रुपये

ऑनलाइन नक्शा पास करने की तेज प्रक्रिया और जमीनों की नीलामी से राजस्व में भारी उछाल आया है.

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पारदर्शी नीति से बदला वाराणसी विकास प्राधिकरण का चेहरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:02 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 8 महीने में 358 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह कमाई जमीनों की नीलामी और नक्शा पास करने को लेकर हुई है. आंकड़े देखें तो वीडीए ने नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच आठ महीनों में कुल 358 करोड़ रुपये की कमाई की है. नवंबर में 14.39 करोड़ रुपये से शुरुआत हुई और मार्च 2026 में 83.68 करोड़ रुपये की आय हुई.

महीनेवार कमाई का पूरा आंकड़ा: दिसंबर में 22.07 करोड़ रुपये, जनवरी में 37.65 करोड़ रुपये, फरवरी में 43.16 करोड़ रुपये, अप्रैल में 64.04 करोड़ रुपये, मई में 45.38 करोड़ रुपये और जून में 48 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई. वीडीए की ओर से जारी किए गए आंकड़े में बताया गया है कि वीडीए की बढ़ती आमदनी के पीछे मुख्य वजह नक्शा पास करना और अवैध कब्जे की जमीनों की नीलामी है.

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7 से 15 दिनों में पास हो रहा ऑनलाइन नक्शा, वीडीए की नई कार्यसंस्कृति से चमकी काशी की अर्थव्यवस्था (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले जहां नक्शा पास करने में महीनों का वक्त लग जाता था तो अब महज 7 से 15 दिनों में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नक्शा पास हो जाता है, जिस वजह से 104.6 करोड़ की कमाई हुई. साथ ही अवैध कब्जे की जमीनों को वापस लेकर उनकी नीलामी की गई है जिससे 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है.

पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा भरोसा: इस कमाई के दो मुख्य कारण रहे. पहला, नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब बहुत तेज हो गई है और अब यह काम सिर्फ 7 से 15 दिनों में हो जाता है. इससे लोगों का भरोसा बढ़ा और वे खुद आगे आकर अपने नक्शे पास कराने लगे, जिससे भवन अनुभाग से 104.61 करोड़ की आय हुई. दूसरा, वीडीए ने उन जमीनों की नीलामी की जो या तो किसी के अवैध कब्जे में थीं या लंबे समय से खाली पड़ी थीं.

बदली कार्यसंस्कृति से मिला फायदा: इन जमीनों को कानूनी तरीके से खाली कराकर खुली नीलामी में बेचा गया. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने पूरी टीम की मेहनत और लगन की प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि जमीनों की नीलामी में सम्पत्ति अनुभाग से 108.64 करोड़ रुपये मिले. इसके अलावा अन्य मदों से 87.15 करोड़ रुपये की आय हुई. वहीं वीडीए के बोर्ड का मानना रहा कि यह सफलता केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि एक बदली हुई कार्यसंस्कृति की कहानी है. वीडीए की इस कामयाबी से साफ है कि सही नीयत और काम में पारदर्शिता से सरकारी संस्थाएं भी बेहतर नतीजे दे सकती हैं, जिसका सीधा फायदा वाराणसी के विकास को मिलेगा.

यह भी पढ़ें- वाराणसी विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग को दी मंजूरी, बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय

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