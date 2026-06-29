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वाराणसी विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग को दी मंजूरी, बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय

वाराणसी मास्टर प्लान 2031 के तहत तैयार होने वाली सिटीज में मिलेगा जमीन मालिकों को बड़ा फायदा.

वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी विकास प्राधिकरण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 8:45 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में भूमि संग्रहण नीति ( Land Pooling) को मंजूरी दे दी गई है. विकास प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक में लैंड पुलिंग को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति 2021 के अनुरूप तैयार की गई है, इस नीति के अंतर्गत जमीन मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन प्राधिकरण को देंगे और बदले में उन्हें विकसित भूखंड वापस मिलेगा. वह भी बिना किसी अनिवार्य अधिग्रहण के, बिना कोई विकास शुल्क चुकाए और बिना किसी कानूनी विवाद के.

बोर्ड बैठक में नीति को मंजूरी.
बोर्ड बैठक में नीति को मंजूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बारे में विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया गया है कि नीति दो स्तरों पर काम करती है. 10 एकड़ से कम भूमि देने वाले मालिकों को 30 प्रतिशत पूर्ण विकसित भूखंड वापस मिलेगा, जबकि 10 एकड़ से अधिक योगदान देने वाले बड़े भू-स्वामियों को 50 प्रतिशत अर्ध-विकसित भूमि प्राप्त होगी. दोनों श्रेणियों में भूमि उपयोग परिवर्तन स्वतः हो जाएगा और रेरा के अंतर्गत स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा.

वीडीए की तरफ से वापस किए गए भूखंडों में सड़क, सीवेज, विद्युत अवसंरचना एवं जल निकासी सहित समस्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे भूमि मालिक को पूर्णतः तैयार और उपयोग योग्य भूखंड प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त वापस मिले भूखंड पर नक्शा पास कराते समय लगने वाली विकास शुल्क भी भूमि संग्रहण नीति के अंतर्गत पूर्णतः माफ कर दी गई है.

आर्थिक दृष्टि से यह नीति जमीन मालिकों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है. कच्ची कृषि भूमि की तुलना में विकसित भूखंड का बाज़ार मूल्य कई गुना अधिक होता है. इस नीति में अब तक 55 एकड़ से अधिक भूमि का संग्रहण किया जा चुका है. यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि संग्रहण नीति 2021, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 तथा MoHUA के माडल भूमि संग्रहण अधिनियम 2016 के अंतर्गत संचालित होगी. वाराणसी मास्टर प्लान 2031 के निर्धारित विकास गलियारों कल्लीपुर में आनंद काशी सिटी, मधनी में रुद्र विहार और गंजारी में स्पोर्ट्स सिटी में लागू होगी. वीडीए के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के अनुसार, यह नीति काशी के नियोजित नगरीय विकास में एक निर्णायक मोड़ है जहां जमीन मालिक, प्राधिकरण और नागरिक तीनों एक साथ लाभान्वित होते हैं.

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