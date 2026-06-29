ETV Bharat / state

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग को दी मंजूरी, बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय

वाराणसी विकास प्राधिकरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में भूमि संग्रहण नीति ( Land Pooling) को मंजूरी दे दी गई है. विकास प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक में लैंड पुलिंग को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति 2021 के अनुरूप तैयार की गई है, इस नीति के अंतर्गत जमीन मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन प्राधिकरण को देंगे और बदले में उन्हें विकसित भूखंड वापस मिलेगा. वह भी बिना किसी अनिवार्य अधिग्रहण के, बिना कोई विकास शुल्क चुकाए और बिना किसी कानूनी विवाद के. बोर्ड बैठक में नीति को मंजूरी. (Photo Credit; ETV Bharat) इस बारे में विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया गया है कि नीति दो स्तरों पर काम करती है. 10 एकड़ से कम भूमि देने वाले मालिकों को 30 प्रतिशत पूर्ण विकसित भूखंड वापस मिलेगा, जबकि 10 एकड़ से अधिक योगदान देने वाले बड़े भू-स्वामियों को 50 प्रतिशत अर्ध-विकसित भूमि प्राप्त होगी. दोनों श्रेणियों में भूमि उपयोग परिवर्तन स्वतः हो जाएगा और रेरा के अंतर्गत स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा.