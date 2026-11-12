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काशी में देव दीपावली पर पर्यटन विभाग का स्पेशल पैकेज; जानें कैसे होगी बुकिंग, कितना किराया

काशी देव दीपावली पर पर्यटन विभाग का स्पेशल पैकेज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं. गंगा घाटों की सफाई से लेकर नावों की सजावट तक की जा रही है. देव दीपावली पर लाखों श्रद्धालु बनारस के घाटों पर उमड़ते हैं. इसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी पर्यटकों के लिए 4 दिन और 3 रात का स्पेशल पैकेज लांच किया. इसमें होटल स्टे से लेकर देव दीपावली पर नौकायन तक की सुविधा दी जा रही है.

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि काशी की यात्रा को ऐतिहासिकता से जोड़कर देखा जाता है. यहां आने वाले पर्यटक अपने काशी टूर को यादगार बनाना चाहते हैं. देव दीपावली का मौका ऐसा ही रहता है. जब यहां पर होटल से लेकर गंगा में चलने वाली नावों का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है.

वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) स्पेशल पैकेज में क्या-क्या होगा: इसमें काशी आगमन पर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर परंपरागत स्वागत होगा. होटल में चेकिंग के बाद उसी दिन शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती का आध्यात्मिक अनुभव करवाया जाएगा. दूसरे दिन सुबह गंगा में नौका विहार और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही विशालाक्षी मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर में दर्शन की व्यवस्था इसी पैकेज में शामिल है. इसके बाद सारनाथ का भ्रमण करवाया जाएगा. साथ ही तीसरे दिन काशी में होने वाली देव दीपावली का अद्भुत आनंद पर्यटकों दिलाया जाएगा. इसके लिए शाम को गंगा के 84 घाटों पर जलने वाले लाखों दीपकों की आभा को महसूस कराया जाएगा. दीयों की रोशनी और सुंदरता को दिखाने के साथ इसका अनुभव करने के लिए गंगा की गोद में नावों के जरिए नौका विहार की व्यवस्था दी जाएगी. यह खास पैकेज पहली बार वाराणसी में देव दीपावली के लिए लांच किए गए हैं. काशी के गंगा घाट. (Photo Credit: ETV Bharat) ऑनलाइन बुक होगा स्पेशल टूर पैकेज टूर पैकेज का नाम देव दीपावली दिव्य काशी अनुभव है.

यह पैकेज upstdc.co.in या हेल्पलाइन नंबर 8303019844 पर संपर्क करके बुक कर सकते हैं.

तीन श्रेणी के पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं.

बजट डीलर्स और प्रीमियम रेंज पैकेज शामिल हैं.

3 रात और 4 दिन के स्पेशल पैकेज में होटल में रुकने और दर्शन पूजा के साथ देव दीपावली का गंगा में नौका विहार की सुविधा.

बजट स्पेशल पैकेज का रेट 15999 रुपए

डीलक्स श्रेणी के होटल में रुकने के लिए 21999 रुपए

प्रीमियम रेंज के होटल में रुकने के लिए 31999 रुपए प्रति व्यक्ति है.