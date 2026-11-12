काशी में देव दीपावली पर पर्यटन विभाग का स्पेशल पैकेज; जानें कैसे होगी बुकिंग, कितना किराया
इसमें काशी आगमन पर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर परंपरागत स्वागत होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:12 AM IST
वाराणसी: काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं. गंगा घाटों की सफाई से लेकर नावों की सजावट तक की जा रही है. देव दीपावली पर लाखों श्रद्धालु बनारस के घाटों पर उमड़ते हैं. इसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी पर्यटकों के लिए 4 दिन और 3 रात का स्पेशल पैकेज लांच किया. इसमें होटल स्टे से लेकर देव दीपावली पर नौकायन तक की सुविधा दी जा रही है.
पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि काशी की यात्रा को ऐतिहासिकता से जोड़कर देखा जाता है. यहां आने वाले पर्यटक अपने काशी टूर को यादगार बनाना चाहते हैं. देव दीपावली का मौका ऐसा ही रहता है. जब यहां पर होटल से लेकर गंगा में चलने वाली नावों का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है.
स्पेशल पैकेज में क्या-क्या होगा: इसमें काशी आगमन पर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर परंपरागत स्वागत होगा. होटल में चेकिंग के बाद उसी दिन शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और गंगा आरती का आध्यात्मिक अनुभव करवाया जाएगा.
दूसरे दिन सुबह गंगा में नौका विहार और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही विशालाक्षी मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर में दर्शन की व्यवस्था इसी पैकेज में शामिल है.
इसके बाद सारनाथ का भ्रमण करवाया जाएगा. साथ ही तीसरे दिन काशी में होने वाली देव दीपावली का अद्भुत आनंद पर्यटकों दिलाया जाएगा. इसके लिए शाम को गंगा के 84 घाटों पर जलने वाले लाखों दीपकों की आभा को महसूस कराया जाएगा.
दीयों की रोशनी और सुंदरता को दिखाने के साथ इसका अनुभव करने के लिए गंगा की गोद में नावों के जरिए नौका विहार की व्यवस्था दी जाएगी. यह खास पैकेज पहली बार वाराणसी में देव दीपावली के लिए लांच किए गए हैं.
ऑनलाइन बुक होगा स्पेशल टूर पैकेज
- टूर पैकेज का नाम देव दीपावली दिव्य काशी अनुभव है.
- यह पैकेज upstdc.co.in या हेल्पलाइन नंबर 8303019844 पर संपर्क करके बुक कर सकते हैं.
- तीन श्रेणी के पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं.
- बजट डीलर्स और प्रीमियम रेंज पैकेज शामिल हैं.
- 3 रात और 4 दिन के स्पेशल पैकेज में होटल में रुकने और दर्शन पूजा के साथ देव दीपावली का गंगा में नौका विहार की सुविधा.
- बजट स्पेशल पैकेज का रेट 15999 रुपए
- डीलक्स श्रेणी के होटल में रुकने के लिए 21999 रुपए
- प्रीमियम रेंज के होटल में रुकने के लिए 31999 रुपए प्रति व्यक्ति है.
तीन कैटेगरी में है पैकेज: इसकी तीन श्रेणी रखी गई है. सबसे महत्वपूर्ण बजट श्रेणी है. इसमें स्टैंडर्ड टाइप होटल के लिए 15999 रुपए देने होंगे. डीलक्स श्रेणी यानी 3 स्टार होटल में स्टे करने के लिए 21999 रुपए और प्रीमियम श्रेणी जिसमें 4 या 5 स्टार कैटिगरी के होटल शामिल होंगे.
वहां रुकने की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाओं के लिए 31999 प्रति व्यक्ति का भुगतान करना होगा. इन सारे पैकेज में काशी में रुकना, घूमना-फिरना, दर्शन-पूजा इन सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है.
24 नवंबर को देव दीपावली: इस साल 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली का त्योहार काशी में मनाया जाएगा. इसके लिए गंगा घाटों पर रंग-रोगन हो रहा है. नविकों द्वारा नाव सजाए जा रहे हैं.
75% से ज्यादा नावों की बुकिंग भी हो गई है. बाकी नावें भी अलग-अलग रेट पर बुक हो रही हैं. 10000 रुपए की छोटी नाव हो या फिर 5 लाख तक के बड़े क्रूज और बजडों की बुकिंग की जा रही है.
नाविक समाज के संगठन मंत्री शंभू साहनी ने बताया कि बनारस में पहले एक या दो क्रूज ही संचालित होते थे, लेकिन अब लगभग 50 से ज्यादा देसी क्रूज तैयार हो गए हैं. इनका संचालन भी इस बार किया जाएगा.
यह वन और टू फ्लोर के हैं. जिनमें बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है. उनकी बुकिंग भी हो रही है. लगभग 75% नाव बुक हो चुकी हैं. अभी भी लगातार बुकिंग के लिए लोगों की क्वेरीज आ रही है.
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