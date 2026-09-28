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वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को मिली मंजूरी; जानें कानपुर में क्या होगी इसकी टाइमिंग

वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को मिली मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: वाराणसी-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी मिल गई है. इसका सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक नगरी कानपुर के साथ-साथ पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा.

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग: रेलवे की ओर से जारी नई टाइमिंग के मुताबिक, ट्रेन के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है. पहले वाराणसी से इसे रात 9:20 बजे चलाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब यह 40 मिनट पहले यानी रात 8:40 बजे वाराणसी से रवाना होगी. वाराणसी से चलकर रात 11:50 बजे ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और सुबह 4:50 बजे नई दिल्ली पहुंचा देगी. यानी पूरा सफर महज 8 घंटे 10 मिनट में तय हो जाएगा.

सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में इसके ठहराव को शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी. हाइस्पीड स्लीपर ट्रेन से उद्यमियों और आम यात्रियों के लिए दिल्ली, बनारस का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा.

नई दिल्ली से वाराणसी टाइमिंग

नई दिल्ली (NDLS): प्रस्थान रात 11:25 बजे.

कानपुर सेंट्रल (CNB): आगमन तड़के 03:30 बजे.

प्रयागराज (PRYJ): आगमन सुबह 05:38 बजे.

वाराणसी (BSB): आगमन सुबह 07:35 बजे

पीएम दिखा सकते हैं हरी झंडी: हाईटेक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2026 को हो सकता है. पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं. हालांकि, रेलवे प्रशासन की ओर से तारीख की आधिकारिक पुष्टि और अंतिम शेड्यूल आना अभी बाकी है.

रात में आरामदायक सफर: इस ट्रेन की टाइमिंग यात्रियों के समय की बचत को ध्यान में रखकर तय की गई है. कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज से रात में ट्रेन पकड़कर यात्री तड़के ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिससे उनको पूरा दिन कामकाज के लिए मिल जाएगा. वहीं, दिल्ली से रात 11:25 बजे छूटने वाली ट्रेन से दफ्तर या व्यापार का काम खत्म कर देर रात घर लौटने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

किराए और बुकिंग का इंतजार: रेलवे ने इस ट्रेन के नियमित संचालन के दिन, किराए की दरें और बुकिंग की तारीखों का खुलासा नहीं किया है. रेलवे की ओर से आधिकारिक घोषणा होते ही आईआरसीटीसी (IRCTC) पर टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी.

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि बनारस से दिल्ली के बीच प्रस्तावित देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का कानपुर सेंट्रल पर ठहराव शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है. इससे न केवल औद्योगिक नगरी कानपुर की राजधानी दिल्ली और धार्मिक नगरी काशी से कनेक्टिविटी अत्यधिक सुगम और त्वरित होगी.

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