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दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; दुर्घटना में घायल छात्रों के लिए काशी में की गई प्रार्थना

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन हास्टल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं.

काशी में प्रार्थना करते लोग.
काशी में प्रार्थना करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 8:34 AM IST

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वाराणसी : दिल्ली में सत्य निकेतन हॉस्टल के ढहने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई छात्र घायल हैं. घायल छात्रों और लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. घायल छात्रों के जल्दी स्वस्थ होने के लिए रविवार को धर्म नगरी काशी के प्राचीन महादेव के मंदिर में महिलाओं और स्थानीय लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया.

दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; काशी में की गई प्रार्थना. (Video Credit : ETV Bharat)



गीलट बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्जनों की संख्या में महिलाओं- पुरुषों और युवाओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की. सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके उनसे समक्ष घायल छात्रों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने, मलबे में दबे छात्रों के जल्द रेस्क्यू के बाबत अर्जी लगाई.



विकेश सिंह टोनी ने बताया कि दिल्ली में हॉस्टल वाली घटना से हम सब दुखी हैं. इसके लिए हम लोग आज चिंता हरण हनुमान जी के दरबार में हनुमान चालीसा पढ़ी. अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रों के साथ हुई दुर्घटना से हम सब बहुत दुखी हैं. हम लोगों ने भगवान से घायल छात्र-छात्राएं जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की. इसके पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया.

बता दें, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक हास्टल की इमारत भरभरा कर गिर गई थी. जिसके मलबे में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा कई छात्र-छात्राओं के दबे होने की सूचना है. दमकल विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है.

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