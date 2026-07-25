वाराणसी की दालमंडी में फिर चला बुलडोजर; 215 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनेगा 60 फीट चौड़ा नया रास्ता, 300 पुलिसकर्मी तैनात
215 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से बाबा विश्वनाथ दरबार के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क और टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 6:40 PM IST
वाराणसी: दालमंडी में शनिवार को एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. बचे हुए भवनों में दस भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत भवनों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और पोकलैंड की आवाज से दालमंडी में एक बार फिर से एंट्री हो गई है.
अब महज़ 6 भवनों को ध्वस्त करना शेष है. काफी दिनों के बाद आज दालमंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत चिन्हित हो चुके 10 भवनों पर पोकलैंड और बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई है.
300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात: अब लगभग 6 भवन और एक मस्जिद बची है, जिसे भी जल्द तोड़ा जाएगा. बताया जा रहा है कि देव दीपावली तक इस रास्ते को सुगम मार्ग के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालु नए रास्ते से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे. सुरक्षा के लिहाज से मौके पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं.
6 धार्मिक स्थलों में से 5 तोड़े गये: वाराणसी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और वीडीए की टीम मौके पर मौजूद है. अब तक लगभग 165 से ज्यादा भवनों पर कार्रवाई की गई है. बचे हुए जो शेष भवन हैं, उन पर भी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी. वहीं 6 धार्मिक स्थलों में से 5 को तोड़ दिया गया है और उन्हें विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति दी गई है.
60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी: दालमंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है. यहां लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार होगी, जिसकी चौड़ाई 60 फीट होगी. इसमें 30 फीट की मुख्य सड़क होगी और 15-15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे.
स्थानीय उत्पादों को मिलेगा नया बाजार: इसे तैयार करने का उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर एक अलग रास्ता तैयार करना है, जिससे कि सुगमता से हर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच सके. इसके साथ ही यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा.
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