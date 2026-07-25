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वाराणसी की दालमंडी में फिर चला बुलडोजर; 215 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनेगा 60 फीट चौड़ा नया रास्ता, 300 पुलिसकर्मी तैनात

देव दीपावली तक श्रद्धालुओं को मिलेगा नया रास्ता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दालमंडी में शनिवार को एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. बचे हुए भवनों में दस भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत भवनों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और पोकलैंड की आवाज से दालमंडी में एक बार फिर से एंट्री हो गई है. अब महज़ 6 भवनों को ध्वस्त करना शेष है. काफी दिनों के बाद आज दालमंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत चिन्हित हो चुके 10 भवनों पर पोकलैंड और बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई है. दालमंडी में 60 फीट चौड़ी सड़क और टूरिस्ट कॉरिडोर: 165 से ज्यादा भवनों पर हो चुकी है कार्रवाई. (Video Credit: ETV Bharat) 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात: अब लगभग 6 भवन और एक मस्जिद बची है, जिसे भी जल्द तोड़ा जाएगा. बताया जा रहा है कि देव दीपावली तक इस रास्ते को सुगम मार्ग के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालु नए रास्ते से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे. सुरक्षा के लिहाज से मौके पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं.