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वाराणसी की दालमंडी में 13 नए मकानों पर चला बुलडोज़र, अभी 33 मकान तोड़े जाना बाकी

अब तक लगभग 145 भवनों को ध्वस्त किया गया है. भवनों और धार्मिक स्थलों पर लाल निशान लगाए गए.

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बनारस की दालमंडी में 13 मकानों पर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 4:15 PM IST

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वाराणसी: काशी के दालमंडी में रविवार को एक बार फिर 13 भवनों पर बुलडोजर चला. शनिवार को मुनादी कराई गई थी, जिसके बाद आज दोपहर में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके साथ ही दाल मंडी में लगभग 145 भवनों को ध्वस्त किया गया है. लगभग 33 भावनाओं को और ध्वस्त किया जाएगा. इसके बाद धार्मिक स्थलों के चौड़ीकरण पर भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि विभाग की ओर से भवन, धार्मिक स्थलों पर लाल निशान लगाया जा चुका है.

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आज 13 पर चला बुलडोज़र: दाल मंडी में नगर निगम के कुल 13 भवनों पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है, जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नए मकान हैं उन पर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और वीडीए की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 5 नगर निगम के मकान है और अन्य वीडीए के हैं. पहले 5 मकान को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद अन्य मकान को तोड़ने का सिलसिला शुरू होगा.

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इस बारे में एसीपी दशाश्वमेध की माने तो सुरक्षा के बाद 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. वहीं नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, वीडीए की टीम मौजूद है. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में जो स्टे लगा है उसके इतर मकान को जमीदोज़ किया जा रहा है.

147 भवनों पर हुई कार्रवाई: पीडब्ल्यूडी विभाग की माने तो अब तक लगभग 145 भवनो पर कार्रवाई की गई है. लगभग 58 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है. बचे हुए जो भवन हैं उनकी रजिस्ट्री कराई जा रही है. 100 से ज्यादा लोग अब तक रजिस्ट्री करा चुके हैं, उन्होंने बताया कि 6 धार्मिक स्थल हैं. उनको विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी.

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215 करोड़ का है प्रोजेक्ट: ग़ौरतलब हो, दाल मंडी का प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को ध्वस्त किया जाएगा. यहां लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार होगी, जिसकी चौड़ाई 60 फीट होगी इसमें 30 फीट की सड़क होगी, 15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: बनारस की दालमंडी के 12 मकानों पर चला बुलडोजर; 56 करोड़ दिया जा चुका है मुआवजा, जून तक पूरा हो जाएगा ध्वस्तीकरण का काम

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