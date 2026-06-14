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वाराणसी की दालमंडी में 13 नए मकानों पर चला बुलडोज़र, अभी 33 मकान तोड़े जाना बाकी

बनारस की दालमंडी में 13 मकानों पर एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी के दालमंडी में रविवार को एक बार फिर 13 भवनों पर बुलडोजर चला. शनिवार को मुनादी कराई गई थी, जिसके बाद आज दोपहर में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके साथ ही दाल मंडी में लगभग 145 भवनों को ध्वस्त किया गया है. लगभग 33 भावनाओं को और ध्वस्त किया जाएगा. इसके बाद धार्मिक स्थलों के चौड़ीकरण पर भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि विभाग की ओर से भवन, धार्मिक स्थलों पर लाल निशान लगाया जा चुका है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) आज 13 पर चला बुलडोज़र: दाल मंडी में नगर निगम के कुल 13 भवनों पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है, जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नए मकान हैं उन पर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और वीडीए की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 5 नगर निगम के मकान है और अन्य वीडीए के हैं. पहले 5 मकान को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद अन्य मकान को तोड़ने का सिलसिला शुरू होगा.