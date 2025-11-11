वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर एक्शन; व्यापारियों और अधिकारियों में हुई झड़प
डीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि वाराणसी में नई सड़क से कपड़ा मंडी होते हुए दालमंडी की तरफ की दुकान तोड़ी जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 10:00 AM IST
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर तक नए रास्ते के लिए चौड़ीकरण किया जा रहा. दालमंडी में सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करना है. प्रशासन को इसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. अभी तक 3 मकानों की रजिस्ट्री हुई है. सोमवार शाम को वीडीए अधिकारी मकान और दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे, तो स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई. मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात रहे.
दालमंडी के लंगड़ा हाफिज मस्जिद के पास एक दुकान और मकान को गिराने के लिए जब टीम पहुंची तो यहां एडीएम सिटी और वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव के साथ दुकानदारों की नोक झोक हुई. हालत हाथापाई तक पहुंच गई. हालांकि बाद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लोगों को समझाया. इसके बाद भी लोग दुकान खाली करने को तैयार नहीं हुए.
स्थानीय दुकानदारों का कहना है, कि हमें नोटिस दीजिए, हम उसका जवाब देंगे. लोगों ने कागजात भी दिखाए और दुकान खाली करने से इंकार कर दिया. देर रात तक बुलडोजर सड़क पर खड़ा रहा और पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की टीम मौके पर डटी रही.
एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि वाराणसी में नई सड़क से कपड़ा मंडी होते हुए दालमंडी की तरफ जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली एक दुकान को गिराने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम, पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंची थी. वहां दुकानदार ने विरोध किया और धक्का-मुक्की की गई.
बाद में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और लोगों को समझाने का सिलसिला शुरू हुआ. मौके पर पुलिस अधिकारियों ने लगातार माइक से अनाउंसमेंट करते हुए दुकान खाली करने की अपील की, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं हुए.
अधिकारियों ने बताया कि यह दुकान पूरी तरह से अवैध है. वहीं, दुकानदार का दावा है, कि यह दुकान वैध है. यहां दुकान ही नहीं ऊपर के हिस्से में परिवार रहता है. परिवार में एक दर्जन से ज्यादा लोग हैं. यदि बिना किसी सूचना के दुकान या मकान गिराया जाएगा तो दर्जनों लोग मरेंगे और उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी.
दालमंडी में 187 मकान को नोटिस दिए जाने के बाद यहां पर कार्रवाई जारी है. लगातार प्रशासन मकानों की रजिस्ट्री के साथ उन्हें गिरने का काम कर रहा है. अवैध मकानों को भी गिरने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है. व्यापारी और प्रशासन आमने-सामने हैं. बुलडोजर मौजूद रहा, लेकिन भारी विरोध की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई.
यह भी पढ़ें: बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण जारी; 65 साल पुराने मकान को तोड़ा, सपा प्रतिनिधि मंडल को मंडी जाने से रोका