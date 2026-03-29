दालमंडी में फिर शुरू हुआ ध्वस्तीकरण, 30 मकानों पर चल रहा हथौड़ा; दो महीने का टार्गेट
पीडब्ल्यूडी के अभियंता केके सिंह ने बताया कि आज की कार्रवाई के पहले 25 मकानों को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 2:27 PM IST
वाराणसी: दालमंडी में फिर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ईद के बाद वाराणसी पीडब्लूडी की ओर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब तक लगभग 40 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं. अब 30 मकानों को खाली करके तोड़ा जा रहा है.
पीडब्ल्यूडी के अभियंता केके सिंह ने बताया कि आज की कार्रवाई के पहले 25 मकानों को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है. 15 मकानों पर काम चल रहा है. रमजान के कारण मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया धीमी कर दी गई थी. अब एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि अगले दो महीने में यह काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि आगामी दो महीने में कोई भी त्यौहार नहीं है. इसलिए मकानों को तेजी के साथ तोड़ा जाएगा.
शनिवार की कार्रवाई के दौरान 30 मकानों पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया गया है. अब तक लगभग 60 मकान को चिन्हित किया जा चुका है. आगे के मकान के चिन्हित होने के साथ ही उनकी रजिस्ट्री और मुआवजे की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है.
पीडब्ल्यूडी ने अब तक 3200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दे दिया है. आज भी जो मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, उनको मुआवजा दिया जा चुका है. खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था. दुकानदारों ने दुकानें खाली कर दी हैं, तब तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू हुई है.
उन्होंने बताया कि वाराणसी के दाल मंडी में 17.05 मीटर सड़क को चौड़ा करना है. इसके लिए 181 मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है. इन्हें तोड़ने के बाद यहां पर कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा.
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