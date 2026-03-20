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गैस संकट: बनारसी रबड़ी, मलाई और मिठाइयां दुकानों से गायब, सूनी दुकानों से मायूस लौट रहे शौकीन

कॉर्मिशयल सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी से बड़ी दुकानों के साथ छोटे दुकानदार भी परेशान.

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ठंडे पड़ गए मलाई पूरी और रबड़ी के चूल्हे, बनारसियों से दूर हो रही मिठाई और रबड़ी मलाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 2:15 PM IST

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वाराणसी: पश्चिमी देशों में चल रहे तनाव का बड़ा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ना शुरू हो चुका है. सबसे ज्यादा प्रभाव तो गैस सिलेंडर को लेकर दिखाई दे रहा है. हालांकि घरेलू सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, लेकिन प्रभावित जरूर है वहीं कमर्शियल सिलेंडर ने तो अच्छे-अच्छे होटल रेस्टोरेंट पर ताले लगा दिए हैं. बड़े-बड़े जायके के शौकीन भी दुकानों के बंद होने से मायूस हैं और ऐसे में तो बनारस जिसे जायकों का शहर कहा जाता है. वहां यहां की सबसे लजीज मिठाइयां रबड़ी, मलाई, मलाई पूरी अब दुकानों से गायब हो रही है. इसके पीछे की बड़ी वजह है गैस सिलेंडर का न मिलना. बनारस के पुराने इलाकों से लेकर शहर की कुछ बड़ी प्रसिद्ध मलाई रबड़ी और मिठाइयों की दुकानों पर भी स्थिति अब बेहद चिंताजनक है शौकीन लौट रहे हैं और कारोबारी नुकसान की वजह से हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं.

मिठाइयों के ठप्प होने की वजह गैस संकट (Video Credit; ETV Bharat)

बनारस के पुराने इलाके के रहने वाले मुन्ना यादव का बनारसी मलाई रबड़ी और मलाई पुरी का पुश्तैनी कारोबार है. इनके मिठाइयों से लेकर इनके पनीर और उनके तैयार डेरी वाले घी की डिमांड भी पूर्वांचल के कई हिस्सों में होती है, लेकिन इस समय मुन्ना का कारखाना बंद पड़ा है. कारखाने के बंद होने की सबसे बड़ी वजह है गैस सिलेंडर की सप्लाई न होना.

मुन्ना यादव का कहना है कि हम एक बार में 12 से 13 गैस चूल्हे जलाते हैं. जिसमें मलाई रबड़ी, मलाई पूरी, दही के लिए दूध पनीर बनाने के लिए दूध को गर्म करने के साथ ही मिठाइयों के लिए खोवा तैयार करने का काम किया जाता है. इसके लिए एक बार में 2 से 3 सिलेंडर की जरूरत होती है लेकिन इस वक्त एक सिलेंडर मिलना भी मुश्किल है. किसी तरह से अपने घर के सिलेंडर के बल पर कुछ दिन तो कम चलाया लेकिन कमर्शियल सिलेंडर ना मिल पाने के कारण कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है.

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मिठाइयों से भरी दुकाने हों रहीं खाली (Photo Credit; ETV Bharat)

मुन्ना का कहना है कि एक सप्ताह हो चुके हैं ना ही दुकान पर रबड़ी बनी है ना मलाई, मलाई पुरी के शौकीन लौटकर जा रहे हैं. प्रतिदिन वह 300 लीटर दूध से पनीर रबड़ी मलाई और अन्य दूध के बने आइटम और मिठाइयां तैयार करते थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 50 लीटर दूध से दही और थोड़ा सा पनीर ही बनाने का काम कर रहे हैं. उसके लिए भी उनके यहां एक छोटी भट्टी तैयार की है, जिस पर एक बार में एक ही काम पूरा हो पा रहा है. वह भी बहुत ही धीमे तरीके से मुन्ना का कहना है कि एक सप्ताह से ज्यादा वक्त हो चुके हैं और उनका कारोबार पटरी पर नहीं लौट रहा है.

वहीं मिठाई की दुकान चलाने वाले पवन अग्रवाल का कहना है कि दुकान का काउंटर जिसमें मिठाइयां भरी रहती थी पूरी तरह से खाली है, क्योंकि मिठाइयां बनाने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. छेना फाड़ने से लेकर दूध गर्म करने तक के लिए भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. ऐसे में कारोबार पूरी तरह से ठप है और ग्राहकों को लौटना पड़ रहा है.

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गैस किल्लत से रबड़ी खाने के शौकीन परेशान (Photo Credit; ETV Bharat)

हालांकि बड़ी मिठाई की दुकानों के सामने गैस का संकट कम है लेकिन इस कारोबार में छोटी-छोटी गलियों में चलने वाली मलाई रबड़ी और मिठाई की दुकान लोगों के पसंदीदा स्पॉट हैं, जो अब सिलेंडर की कमी के कारण बंद होते जा रहे हैं.

वहीं बनारस में शाम के वक्त मलाई रबड़ी खोजने के लिए निकलने वाले लोगों को भी मायूसी हाथ लग रही है. बनारस के काल भैरव मंदिर के पास गायघाट के रहने वाले संजय पाठक का कहना है कि हम तो मायूस होकर लौट जा रहे हैं, 2-3 दिनों से दुकान पर आकर लौट रहे हैं, न मलाई मिलती है ना रबड़ी, पूछो तो पता चलता है सिलेंडर है नहीं कैसे बनाएं. यह व्यवस्था जल्द पटरी पर आए तो हमें भी अपने पुराने बनारसी स्वाद का मजा मिल पाए.

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गैस चूल्हे अब दर किनार. (Photo Credit; ETV Bharat)
फिलहाल बनारस में मलाई राबड़ी की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों के काउंटर अब खाली होने लगे हैं, जो छेना पनीर और अन्य चीजों से बनने वाली मिठाइयां है उन्हें बनाने में काफी समय लगता है और गैस की भी जरूरत होती है ऐसे में गैस की कमी इन मिठाइयों को भी उनके शौकीनों से दूर कर रही है बनारस की मलाई पूरी सबसे ज्यादा फेमस है और राबड़ी के शौकीन तो दूर-दूर से आते हैं लेकिन गैस न होने की वजह से चूल्हे खामोश है जिसके कारण शौकीन भी मायूस हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश: सिलिंडरों की कालाबाजारी बढ़ी, अधिकारियों का एक्शन शुरू

Last Updated : March 20, 2026 at 2:15 PM IST

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