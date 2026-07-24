वाराणसी में कोरोना के नए वैरियंट की दस्तक; 2 साल का मासूम हुआ इफेक्टेड, घबराने की जरूरत नहीं
वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक भारद्वाज के अनुसार सिर्फ बुखार और जकड़न जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. यह 99% घातक नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 2:16 PM IST
वाराणसी : दक्षिण भारत सहित देश के कई हिस्सों में कोरोना के कई नए मामले सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वापस आ रहा है. वाराणसी में भी बीते 15 दिनों के अंदर कोरोना के तीन केस सामने आने के बाद लोगों की चिंता और जिज्ञासा बढ़ गई है. हालांकि विशेषज्ञ इस नए वैरियंट को ज्यादा घातक नहीं मान रहे हैं. विशेषज्ञों को कहना है कि यह सामान्य अल्फा बीटा टाइप का वायरस है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है.
बताया जा रहा है कि बीते दिनों वाराणसी में दो टीनएजर और एक दो साल के बच्चे में कोरोना के नए वैरियंट के लक्षण मिले थे. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एकेडमिक ऑफ पेट्रियोटिक के अध्यक्ष रह चुके सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक भारद्वाज का कहना है कि नए वैरिएंट के चपेट में 2 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट किया है. इसलिए इस वायरस को काफी करीब से देखा और समझा है. यह वायरस तो है, लेकिन खतरनाक नहीं है. ऐसे में डरने या घबराने की जरूरत नहीं.
डॉ. आलोक भारद्वाज का कहना है कि कोविड-19 में सीवियर रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हुई थी. इसमें लोगों के चेस्ट में संक्रमण होना और सांसों में दिक्कत होने की प्रॉब्लम आ रही थी. इस वायरस के ही अपग्रेड वर्जन से बहुत से लोगों की जान भी गई. यह 2020-21 में सामने आया था. हालांकि जो वेरिएंट वर्तमान समय में है वह बीते लगभग 2 साल से है. यह कोविड नहीं कोरोना वायरस है.
कोरोना के कई टाइप हैं, जिसमें अल्फा बीटा मुख्य हैं. जिसमें 2019 का सार्स कोविड-19 ज्यादा डेंजरस था, लेकिन यह करंट वायरस सिर्फ फीवर, खांसी, जुकाम करने वाला वायरस है जो कोरोना के रूप को दर्शा रहा है. यह ओवरऑल जानलेवा नहीं है, खतरनाक नहीं है. हालांकि ध्यान देने की जरूरत है. खास तौर पर बच्चों के लिए यह वेरिएंट एक दूसरे में वैसे ही फैल रहा है जैसे बाकी वायरस फैलते हैं.
डॉ. आलोक भारद्वाज के अनुसार यह अल्फा बीटा टाइप का है. जिसमें सिर्फ बुखार और जकड़न जैसी समस्या सामने आ रही है. सर्दी जुकाम होना और एक दूसरे से बच्चों में फैलने जैसी समस्या हो रही है. अगर लापरवाही की गई तो निमोनिया ब्रोंकोलायटिस जैसी चीज हो सकती हैं, लेकिन 99% यह घातक नहीं है. यह नॉर्मली दवाओं से 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो सकता है.
डॉ. आलोक भारद्वाज का कहना है कि बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार आ रहा है तो वह वायरल फीवर हो सकता है. अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार है और लगातार बना है तो उसको आराम करने दीजिए, जबरदस्ती स्कूल मत भेजिए, नहीं तो वायरस फैलेगा और दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी अगर किसी भी बच्चे को बुखार की स्थिति है, तो उसको घर पर रहने दीजिए और घर पर जो भी मेंबर्स हैं वह मास्क पहन कर रहें. दूसरे बच्चों को घर पर ना आने दे और बच्चा जो बीमार है वह अभी घर से बाहर न निकले जो सबसे जरूरी चीज है कि बच्चों को फ्लो इन्फ्लूएंजा की वैक्सीन जरूर लगवा लें या हो हर साल रिलीज करता है और बच्चों को यह लगती है मार्च अप्रैल के महीने में यह आती है और पूरे 1 साल तक इसे कवर करती है. बच्चों को यह फ्लू की वैक्सीन अभिभावक किसी भी नजदीकी अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं.
ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
-तीन से चार दिन तक लगातार तेज बुखार आने पर अलर्ट हो जाएं.
-अगर ज्यादा जकड़न और कफ के सूखने की समस्या है तो स्टीम जरूर लें.
-सिर्फ सादे पानी से ही स्टीम दिन में दो से तीन बार लेते रहें और बच्चे को भी डॉक्टर की सलाह पर नेबुलाइजर करें.
-बुखार की कंडीशन में खुद से दवा न लें, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर सही एंटीबायोटिक और सही फीवर की दवा का इस्तेमाल करें.
-बच्चों को बुखार की दवा का डोज डॉक्टर की सलाह पर ही दें, क्योंकि उम्र वजन के हिसाब से यह डोज डिसाइड होता है.
-अगर लगातार नाक बहने और गले में दर्द की समस्या आए तो डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें घर पर इलाज न करें.
-अगर बच्चे को बार-बार फीवर आ रहा है तो नजदीकी अस्पताल में जाकर उसकी जांच और आरटीपीसीर टेस्ट जरूर करवा लें.
-मौसम में बदलाव की वजह से डेंगू, मलेरिया सहित कई अन्य तरह के वायरल फीवर भी हो रहे हैं. प्लेटलेट्स की जांच भी ज्यादा बुखार आने पर करवाएं.
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