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वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी पर फैसला किया सुरक्षित, तीन नोटिस के बाद भी नहीं हुए पेश, भगवान राम को बताया था काल्पनिक

वाराणसी : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में श्री राम को काल्पनिक कहे जाने के मामले में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई है. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट संख्या पंचम में आज मामले की सुनवाई हुई. तीन नोटिस के बाद भी राहुल गांधी की तरफ से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ.

राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया. कोर्ट में सुनवाई के लिए बार-बार पुकार लगने के बाद भी कोई पेश नहीं हुआ. इसपर राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने नोटिस का संज्ञान लेने की बात कही है.

कोर्ट ने स्वयं या वकील के जरिए पेश होने को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए मामले में फैसला सुरक्षित किया है. उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुर्वेद विक्रम सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई को आज पूरा मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. 25 मई को फिजिकल पेशी के लिए राहुल गांधी को तीसरा नोटिस जारी किया गया था.

अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने बताया कि राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने के आरोप में 12 मई 2025 को याचिका दायर की गई थी. इसमें वकील ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन गए थे. यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनके द्वारा एक सेशन आयोजित किया गया था. जिसमें राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था.