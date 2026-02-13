ETV Bharat / state

वाराणसी समेत यूपी की कई कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी; मेल पर मिला धमकी भरा संदेश

वाराणसी : वाराणसी समेत कुल 18 कचहरियों में ब्लास्ट की धमकी दी गई है. इसमें अयोध्या, मथुरा, प्रायगराज सहित कई शहर हैं. वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल जिला जज को मिला है. यह ईमेल मिलने के बाद जिला जज ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले पर चर्चा की. वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गया है. सुरक्षाकर्मी न्यायालय परिसर की जांच कर रहे हैं. अलर्ट के तौर पर सभी पुलिस चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. वकीलों और अन्य स्टाफ को कचहरी परिसर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है.

वाराणसी कोर्ट परिसर को बम से उड़ने की धमकी के बाद कचहरी सहित पूरे बनारस के मुख्य स्थान पर अलग जारी कर दिया गया है. कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर विश्वनाथ मंदिर में जगह पर भी तलाशी चल रही है. जिला जज संजीव शुक्ला के विभागीय ई-मेल आईडी पर गुरुवार रात 1.10 बजे एक धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है. इस ई-मेल को सन्निया दसन नामक व्यक्ति ने भेजा है. जिसमें जजों और वकीलों को जान से मारने की बात लिखी गई है. मेल में कहा गया है कि पवित्र शुक्रवार को ठीक 12 बजे 18 बम धमाकों के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा. जिसके बाद जिला जज ने पुलिस को सूचित किया.

ई-मेल में पत्रकारों और छात्राओं को लेकर भी गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. इसमें उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु की सरकार 2021 में मीडिया को खत्म करने की योजना बना रही थी, जब उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पत्रकारों की टीम को हायर करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और बिचौलियों को आउटसोर्स किया, तब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. मेल करने वाले ने जर्नलिस्ट और लड़कियों के कुछ नाम लिखकर भी भेजे हैं.

ई-मेल में यह कहा गया है कि शीर्ष पत्रकारों को लुभाने और उकसाने के लिए एजेंसियों और बिचौलियों ने केवल पैसे की मांग की है. विरोध करने वालों के लिए लड़कियां भी उपलब्धता कराने का उल्लेख किया गया है. इनमें से कई लड़कियों की उम्र 16 वर्ष है और उन्हें आंध्र प्रदेश के अनाथालयों से लाया गया है. मेल भेजने वाले ने तत्कालीने नेतृत्व को इस रैकेट के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही है. इस ई-मेल में कुछ नाम भी लिखे हैं, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाते हैं. जिला जज संजीव शुक्ला ने इस मामले में पुलिस से गंभीर जांच को कहा है. डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल दस्ते के साथ कचहरी में पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है.