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एससी/एसटी एक्ट मामले में CO सत्येंद्र तिवारी पर गिरी गाज, कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया, वेतन रोका

वाराणसी: वाराणसी की विशेष अदालत ने पुलिस अधिकारी की लापरवाही पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक पुराने मुकदमे में लगातार गवाही से गायब रहने पर कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है. विशेष न्यायालय ने कौशांबी जिले के सिराथू में तैनात सीओ सत्येंद्र कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का फरमान सुनाया है. साल 2018 में सत्येंद्र कुमार तिवारी वाराणसी के सिगरा और भेलूपुर सर्कल में बतौर सीओ तैनात थे और एक मामले की जांच कर रहे थे.

गवाही में लगातार गैरहाजिर रहने पर एक्शन: यह पूरा मामला सत्र परीक्षण संख्या-401/2018 (राज्य बनाम तौफीक आलम अंसारी) से जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्येंद्र कुमार तिवारी तत्कालीन विवेचक (IO) थे. वर्तमान में वे कौशांबी जिले के सिराथू में पुलिस क्षेत्राधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अदालत में इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें कई बार गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन वे लगातार अनुपस्थित रहे. विवेचक की गैर-मौजूदगी के कारण केस की कानूनी प्रक्रिया लगातार अटकती रही, जिससे कोर्ट का समय खराब हुआ.

गिरफ्तारी और वेतन रोकने का आदेश: लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुधाकर राय की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि कौशांबी के सिराथू में तैनात सीओ सत्येंद्र कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर 10 सितंबर को न्यायालय के समक्ष हर हाल में पेश किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने कौशांबी सीओ का वेतन भी रोकने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है.