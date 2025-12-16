ETV Bharat / state

ज्ञानवापी के सील वजूखाने के ताले का कपड़ा बदलने की याचिका पर फैसला टला, अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी

जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में ज्ञानवापी के सील वजूखाना के ताले का कपड़ा बदलने के मामले में सुनवाई हुई.

ज्ञानवापी केस में सुनवाई.
ज्ञानवापी केस में सुनवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 16, 2025

वाराणसी : ज्ञानवापी के वजूखाने को सील करने के लिए लगाए गए ताले का कपड़ा बदलने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि अदालत ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया. अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व उसमें किए गए संप्रेक्षण के आलोक में जिलाधिकारी को प्रतिबंधित क्षेत्र को सुरक्षित रखे जाने हेतु आदेश पारित किया गया है. साथ ही लंबित मुकदमों में किसी भी न्यायालय को अगली सुनवाई अथवा आदेश तक कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न करने हेतु आदेशित किया गया है. अतः न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाना समुचित व समीचीन नहीं है.


एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान 16 मई वर्ष 2022 में सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद ज्ञानवापी परिसर के तालाब (वजूखाना) को सीलबंद करने के लिए ताला लगाने के बाद उस पर कपड़ा लपेटा गया था. बीते आठ अगस्त को राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष वकील राजेश मिश्रा ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान तालाब को सील करने के लिए लगाए गए ताले पर लगे कपड़े के नष्ट होने के कारण इसे बदलकर पुन: सील करने का आदेश देने को लेकर जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र पर दिया था.

प्रार्थना पत्र पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से आपत्ति की गई थी. दलील दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में किसी तरह नया आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए 15 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की थी. वहीं ज्ञानवापी स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग समेत सात मुकदमों की सुनवाई भी जिला जज की अदालत में लंबित है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी की तिथि मुकर्रर की गई है.

