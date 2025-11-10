ETV Bharat / state

ज्ञानवापी वजूखाना मामला; सील ताले के कपड़े बदलने पर कोर्ट नहीं दिया आदेश, अब 20 को होगी सुनवाई

कपड़े बदलने की मांग पर अंजुमन इंतजामिया ने दाखिल की है आपत्ति, ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही

ज्ञानवापी
ज्ञानवापी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में वजूखाने में बंद ताले का कपड़ा बदलने के मामले में आज महत्वपूर्ण फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने निर्णय को तिथि को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

दरअसल, ज्ञानवापी प्रकरण में वजूखाने में कोर्ट के आदेश के बाद ताला बंद करके उसे सील किया गया है. यह कपड़ा फट जाने की वजह से प्रशासन ने कपड़े को बदलने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था. जिस पर मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति दाखिल की है. अंजुमन समिति का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि निचली अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकती. पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1951 के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 12 दिसंबर 2024 को आदेश देते हुए कहा था कि किसी बिंदु पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तब तक निचली अदालत कोई नया मुकदमा एडमिट नहीं करेगी और न ही कोई आदेश देगी. जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो.

प्रदेश सरकार की ओर से दायर एप्लीकेशन में श्रृंगार गौरी पक्ष की दलीलों पर सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने कपड़ा बदलने की मांग को पिछले दिनों स्वीकार कर लिया था. अदालत ने कहा था कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूरी की जाएगी. सुनवाई के दौरान जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी वाराणसी को इस मामले में नियंत्रक बनाया है. उन्हें जरूरी बदलाव या सुधार के लिए नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है. करवाई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी को जिरह के लिए प्रस्तुत किया था. जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की जानकारी के हिसाब से उन दस्तावेजों को दाखिल कर अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

TAGGED:

GYANVAPI VAJUKHANA SEAL
VARANASI COURT
PLACES OF WORSHIP PROVISIONS BILL
SUPREME COURT GYANVAPI CASE
VARANASI GYANVAPI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.