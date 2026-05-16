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​देश के राजमार्ग होंगे हाईटेक; MoRTH और IIT BHU के बीच हुआ ऐसा एमओयू

वाराणसी : देश की सड़कों और राजमार्गों को अधिक आधुनिक, सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार के महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव विनय कुमार राजावत के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी का दौरा किया. इस दौरान संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और संकाय सदस्यों के बीच भारत के राजमार्ग क्षेत्र के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी (बीएचयू) में चल रहे और पूरे हो चुके विभिन्न शोध परियोजनाओं की समीक्षा भी की. इसके अलावा MoRTH और IIT BHU ने एमओयू साइन किया, जो देश में टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए है.

MoRTH चेयर प्रोफेसर प्रो. अंकित गुप्ता ने बताया कि IIT (BHU) में परिवहन एवं राजमार्ग अनुसंधान के अंतर्गत एलाइन्मेंट ऑप्टिमाइजेशन, सतत निर्माण तकनीक, उन्नत पेवमेंट डिजाइन, पर्यावरणीय पहलू, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS), सड़क सुरक्षा विश्लेषण तथा लाइफ-साइकिल परफॉर्मेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है. संस्थान का शोध कार्य देश में विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड एवं हाई-स्पीड कॉरिडोरों की योजना एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.



दौरे में मुख्य कार्य IIT (BHU) वाराणसी और बिटुमेन फोरम के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर रहा. यह समझौता IIT (BHU) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास) प्रो. राजेश कुमार, MoRTH चेयर प्रोफेसर प्रो. अंकित गुप्ता, अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्यों तथा श्री अखिलेश श्रीवास्तव के प्रतिनिधित्व में MoRTH प्रतिनिधिमंडल,की उपस्थिति में संपन्न हुआ. यह समझौता बिटुमिनस मटेरियल्स एवं पेवमेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा, जो उच्च गुणवत्ता एवं टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.





प्रो. अंकित गुप्ता ने कहा कि IIT (BHU) और MoRTH के बीच यह सहयोग भारत के परिवहन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत साझेदारियों में से एक बनने जा रहा है. यह साझेदारी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, स्वदेशी नवाचार एवं विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग समाधानों पर आधारित है. जिसका उद्देश्य सुरक्षित सड़कें, अधिक टिकाऊ पेवमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम एवं हरित राजमार्ग कॉरिडोर विकसित करना है.





प्रो. गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक सहयोग के लिए विस्तृत रोडमैप पर सहमति बनी है. इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड हाईवे एवं बिटुमिनस पेवमेंट टेक्नोलॉजी पर संयुक्त शोध परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु परामर्श सेवाएं, निरंतर ज्ञान-विनिमय मंच, मंत्रालय के अधिकारियों एवं अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों एवं तकनीकी मानकों का संयुक्त विकास शामिल है.

