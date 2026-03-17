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गंगा में नाव पर नॉनवेज इफ्तार पार्टी करने का आरोप में 14 गिरफ्तार, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे वीडियो

वाराणसी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने पुलिस को फोटो और वीडियो उपलब्ध करए हैं.

गंगा में इफ्तार पार्टी पर विवाद.
गंगा में इफ्तार पार्टी पर विवाद. (Photo Credit: Rajat Jaiswal)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 3:04 PM IST

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वाराणसी : मोक्षदायिनी गंगा की लहरों पर नाव में "इफ्तार पार्टी" करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग नाव में बैठकर खान-पान करते दिखाई दे रहे हैं. शिकायतकर्ता दावा किया जा रहा है कि इफ्तार करने वाले लोग नाॅनवेज खा रहे थे और अवशेष गंगा में फेंक रहे थे. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

शिकायतकर्ता रजत जायसवाल का कहना है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कुछ वीडियो और फोटो मिले हैं. जिसमें कुछ धर्म व समुदाय विशेष के युवक नाव पर सवार होकर गंगा में इफ्तार करते दिखाई दे रहे हैं. इफ्तार में नॉनवेज परोसा गया था और खाने के बाद अवशेष गंगा नदी में फेंक रहे थे. इस कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.


कोतवाली प्रभारी दयाशंकर सिंह का कहना है कि लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. प्रकरण की प्राथमिक जांच में 14 लोगों की भूमिका सामने आई. इसके बाद सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिख रहे 14 युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इफ्तार पार्टी में शामिल अन्य लोगों को पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

Last Updated : March 17, 2026 at 3:04 PM IST

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VARANASI IFTAR PARTY CONTROVERSY
गंगा में फेंके नॉनवेज के अवशेष
IFTAR PARTY IN GANGES

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