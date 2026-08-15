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स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि कांग्रेसजनों ने निकाली मशाल यात्रा, मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान को बताया दलित विरोधी

वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन.

varanasi congress members took out torchlight procession.
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि कांग्रेसजनों ने निकाली मशाल यात्रा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:31 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 10:40 AM IST

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वाराणसी/सतं कबीर नगर: आज़ादी की पूर्व रात्रि पर हर वर्ष की भांति इस साल भी वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में परंपरागत एवं ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकाला गया. देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति और आज़ादी के संघर्ष की गौरवशाली विरासत को नमन करते हुए कांग्रेसजनों ने हाथों में मशाल लेकर काशी की ऐतिहासिक गलियों में देशभक्ति का संदेश दिया. वहीं, संत कबीर नगर में भी कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऐतिहासिक महत्व के चितरंजन पार्क से रात्रि लगभग 11:15 बजे मशाल जुलूस प्रारंभ हुआ. जुलूस में बड़ी संख्या में सम्मानित कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पूरे मार्ग में देशभक्ति के गीतों से वातावरण गुंजायमान रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम् और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ आज़ादी के अमर सेनानियों को याद किया. मशाल जुलूस के मार्ग में जगह-जगह कांग्रेसजनों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया.


जुलूस दशाश्वमेध से गोदौलिया चौराहा, बांसफाटक, ज्ञानवापी होते हुए मैदागिन चौराहे पहुंचा. मैदागिन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा के समीप कांग्रेसजनों ने दो मिनट का ठहराव कर भारत माता के महान सपूत स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद मशाल जुलूस ऐतिहासिक टाउन हॉल मैदान पहुंचा, जहां गांधी चबूतरे के पास जाकर इसका समापन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह वही ऐतिहासिक स्थल है, जहां महात्मा गांधी जी ने काशी की जनता के बीच आज़ादी, स्वराज और राष्ट्र निर्माण की चेतना को मजबूत करने का कार्य किया था.

मशाल जुलूस के समापन पर कांग्रेसजनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन एवं सलामी दी. कार्यक्रम का समापन कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ. वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण वाले मंच का ‘शुद्धिकरण’ बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए इसका कांग्रेस जनों ने विरोध किया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ़ मल्लिकार्जुन खरगे का अपमान नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी और दलित सम्मान की भावना का भी अपमान है.


बीजेपी की ऐसी गिरी हुई मानसिकता के खिलाफ हर एक की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित, वंचित और शोषित समाज की आवाज़ के साथ-साथ देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत प्रहरी हैं. उनके प्रति इस प्रकार का कथित व्यवहार केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता की भावना का अपमान है. इस घटना के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस आयोजित किए गए और वाराणसी में निकला यह मशाल जुलूस भी इसी व्यापक विरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प का हिस्सा रहा.

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी, संगठन सृजन अभियान बीएम संदीप ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे के संबंध में सामने आए घटनाक्रम की कांग्रेसजन कड़ी निंदा करते हैं. लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्रति घृणा और अपमानजनक व्यवहार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस ऐसे किसी भी कृत्य का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती रहेगी.

संतकबीर नगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का भाजपा पर हमला
उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित राम मंदिर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दर्शन करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर परिसर को गंगाजल से धोकर "शुद्धिकरण" किए जाने की घटना पर संतकबीरनगर में भारी रोष है. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पाण्डेय ने इस कृत्य पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे सीधे तौर पर पूरे दलित समुदाय और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का अपमान करार दिया है. प्रवीण चंद पाण्डेय ने भाजपा की मानसिकता पर करारा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जब चुनावों के दौरान दलित भाइयों के वोटों की जरूरत होती है, तब भाजपा नेताओं को वे अपवित्र नहीं लगते। लेकिन जैसे ही वे मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, उनके साथ ऐसा छुआछूत और भेदभाव क्यों किया जाता है? बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है.

Last Updated : August 15, 2026 at 10:40 AM IST

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