ETV Bharat / state

ठंडा समोसा देना दुकानदार पर पड़ा भारी; वाराणसी कोर्ट के आदेश 5 के खिलाफ केस दर्ज

वाराणसी ठंडा समोसा विवाद वकील की याचिका पर दुकानदार सहित 5 पर एफआईआर

मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ता शिवशंकर सिंह.
मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ता शिवशंकर सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: दुकान पर ठंडा समोसा देने के मामले में वाराणसी न्यायालय में एप्लीकेशन के बाद दुकानदार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. थाने स्तर पर मामले में कोई सुनवाई न होने के बाद प्रकरण में वकील ने न्यायालय में गुहार लगाई थी. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर दुकानदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, दो गर्म समोसे की लड़ाई वाराणसी कोर्ट तक पहुंची. ग्राहक को गर्म समोसा न देना दुकानदार को भारी पड़ गया है. एडवोकेट शिवशंकर सिंह के प्रार्थना पत्र पर दुकानदार गुप्तवेश्वर सिंह समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले के बाद थाना और सीपी दफ्तर का चक्कर काटने के बाद जब अधिवक्ता शिवशंकर सिंह की सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया.

मामला वाराणसी के जाल्हुपुर बाजार का है. वहां फरवरी महीने में शिव शंकर सिंह एक दुकान पर जलपान करने के लिए रुके थे. इसी बीच उनकी दुकानदार गुप्तेश्वर सिंह से बहस हो गई. वकील का कहना है कि मैंने जब दुकानदार से कहा कि उन्हें गरम समोसा दिया जाए. इस पर गुप्तेश्वर सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि वह कलेक्टर है क्या? जिन्हें गरम समोसा दिया जाएगा.

इसके बाद मामला तूल पकड़ लेता है. उनके साथ मारपीट की जाती है. 5 महीने तक पुलिस थाने से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक शिव शंकर सिंह न्याय के लिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला. मंगलवार को इस मामले में वाराणसी न्यायालय के आदेश पर चौबेपुर थाना अंतर्गत गुप्तेश्वर सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: बिजली कनेक्शन में देरी पर बड़ा एक्शन, फतेहपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, बरेली वाले को एडवर्स एंट्री

TAGGED:

VARANASI FIR AGAINST FIVE PEOPLE
VARANASI COLD SAMOSA DISPUTE
FIR AGAINST SAMOSA SHOPKEEPER VNS
दुकानदार सहित 5 पर एफआईआर
VARANASI LATES NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.