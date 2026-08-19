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ठंडा समोसा देना दुकानदार पर पड़ा भारी; वाराणसी कोर्ट के आदेश 5 के खिलाफ केस दर्ज

वाराणसी: दुकान पर ठंडा समोसा देने के मामले में वाराणसी न्यायालय में एप्लीकेशन के बाद दुकानदार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. थाने स्तर पर मामले में कोई सुनवाई न होने के बाद प्रकरण में वकील ने न्यायालय में गुहार लगाई थी. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर दुकानदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, दो गर्म समोसे की लड़ाई वाराणसी कोर्ट तक पहुंची. ग्राहक को गर्म समोसा न देना दुकानदार को भारी पड़ गया है. एडवोकेट शिवशंकर सिंह के प्रार्थना पत्र पर दुकानदार गुप्तवेश्वर सिंह समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले के बाद थाना और सीपी दफ्तर का चक्कर काटने के बाद जब अधिवक्ता शिवशंकर सिंह की सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया.

मामला वाराणसी के जाल्हुपुर बाजार का है. वहां फरवरी महीने में शिव शंकर सिंह एक दुकान पर जलपान करने के लिए रुके थे. इसी बीच उनकी दुकानदार गुप्तेश्वर सिंह से बहस हो गई. वकील का कहना है कि मैंने जब दुकानदार से कहा कि उन्हें गरम समोसा दिया जाए. इस पर गुप्तेश्वर सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि वह कलेक्टर है क्या? जिन्हें गरम समोसा दिया जाएगा.