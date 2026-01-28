कोडीन कफ सिरप केस; शुभम जायसवाल के तीन करीबी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, सेल कंपनियां चलाते थे आरोपी
वाराणसी पुलिस को मिली कामयाबी. आरोपी तीन दिनों में दो बार नेपाल भागने का प्रयास कर चुके थे.
Published : January 28, 2026 at 2:18 PM IST
वाराणसी : कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने सरगना शुभम जायसवाल के तीन करीबियों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे. आरोपी सेल कंपनियां चलाते थे और शुभम जायसवाल के साथ कार्य करते थे. यह कार्रवाई वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने निर्देश पर एसआईटी की संयुक्त टीम द्वारा की गई.
डीसीपी क्राइम सरवणन टी ने बताया कि कफ सिरप केस के सरगना शुभम जायसवाल के करीबियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. इसी कड़ी में फर्जी दस्तावेजों के सहारे कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त में संलिप्त तीन आरोपियों आकाश पाठक उर्फ लल्ली, विकास सिंह नरवे और अंकित कुमार श्रीवास्तव को नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी सिद्धार्थनगर से नेपाल भागने की फिराक में थे. इसके लिए दो बार असफल प्रयास कर चुके थी.
डीसीपी क्राइम के मुताबिक विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का निवासी है, जो थाना बड़ागांव में देवनाथ फार्मेसी का प्रोपराइटर है. आकाश पाठक मेड रेडमी प्राइवेट लिमिटेड का प्रोपराइटर है. जिसकी थाना लोहता में एक सेल कंपनी है. जिसमें शुभम जायसवाल के साथ प्रोपराइटर था. दोनों डायरेक्टर के रूप में कार्य करते थे. अंकित कुमार श्रीवास्तव विकास सिंह नरवे का फाइनेंशियल काम देखता था. आरोपियों ने पूछताछ में कुछ संपत्तियों की जानकारी दी है. जिसके खिलाफ 107 के बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
