कोडिन कफ सिरप केस; एसटीएफ ने वाराणसी से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, सपा मुखिया का करीबी होने का दावा

बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2025 में विधानसभा सत्रे के दौरान अमित यादव का प्रकरण उठाया था और एक फोटो दिखाते हुए उसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बेहद करीबी बताया था. अखिलेश के साथ ही अमित की कई तस्वीरें वायरल हुई थीं. जिसके बाद से वह लापता हो गया था और उसकी तलाश की जा रही थी.

वाराणसी : नशीले कोडीन कफ सिरप केस में यूपी एसटीएफ ने सपा मुखिया के कथित करीबी अमित यादव को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है. अमित यादव की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र 2025 के दौरान दिखाई थी और समाजवादी पार्टी पर सिंडिकेट से जुड़े होने को लेकर हमला बोला था. अमित यादव केस के सरगना शुभम जायसवाल का बेहद करीबी बताया जा रहा है. जल्द ही शुभम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है. गृह मंत्रालय लगातार इस मामले में यूपी पुलिस और जांच टीम के संपर्क में है.



यूपी एसटीएफ ने अमित यादव को वाराणसी के हरहुआ इलाके से गिरफ्तार किया गया है. यूपी एसटीएफ उसे देर शाम लेकर वाराणसी पुलिस लाइन पहुंची थी. जहां पूछताछ के बाद एसटीएफ अमित को लेकर लखनऊ रवाना हो गई है. अमित यादव पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज है. इसी केस में एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है. अमित के तार कोडीन कफ सिरप केस से जुड़े बताए जा रहे हैं.



एसटीएफ ने विवेचना के दौरान पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विभोर राणा, विशाल सिंह, अमित कुमार सिंह उर्फ टाटा और आलोक कुमार सिंह से पूछताछ की है. जिसमें अमित यादव का नाम भी प्रकाश में आया था. बताया जा रहा कि अमित ने पूछताछ में अब तक इस मामले में संलिप्त होने की बात नहीं कुबूली है और बात घुमा रहा है.





अमित यादव का इतिहास : हरिशचंद्र स्नातकोत्तर कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है. समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का प्रदेश सचिव भी रहा. कॉलेज चुनाव के दौरान ही उसका संपर्क शुभम जायसवाल से हुआ था. शुभम के पिता भोला जायसवाल शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म के माध्यम से एक कंपनी की कोडीन फेन्सेडिल कफ सिरप का कारोबार कर रहे थे. फिलहाल कफ सिरप की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम की तलाश अब भी जारी है.





यूपी एसटीएफ के प्रेस नोट के मुताबिक फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश भेजे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी. जिसकी रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था. जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध फेन्सेडिल कफ सिरप को बरामद कर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

