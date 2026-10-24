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'स्त्री कोई रोग नहीं, वह सिर्फ स्त्री होती है': जानिए कौन हैं वो छात्रा, जिन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिख की अनोखी मांग

PM मोदी को 'सुपरहीरो' मानती है यह बेटी! ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: स्त्री कोई रोग नहीं वह सिर्फ स्त्री होती है. यह बातें कक्षा 12वीं की पढ़ने वाली बिटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक पत्र लिखकर कही हैं. इसमे उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बड़ी मांग भी की है. उन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ शब्दावली में बदलाव की बात की है. उन्होंने कहा कि, प्रसव करना कोई रोग नहीं है ऐसे में यदि शब्दावली में बदलाव करके स्वास्थ्य विशेषज्ञ कर दिया जाए तो महिलाओं की मन में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है. उन्होंने अपने पत्र को अपनी माता के जरिए प्रधानमंत्री तक पोस्ट भी कराया है.

कौन हैं छात्रा: बिटिया का नाम हिरल श्रीवास्तव है जो की वाराणसी के चेतगंज की रहने वाली है. हिरल कक्षा 12 में पढ़ती हैं. इसके पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है लेकिन उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी. वह प्रधानमंत्री को सुपरहीरो अंकल कहती हैं. बीते दिनों उनके दिमाग में यह विचार आया कि यदि हम रोग को हटाकर के स्वास्थ्य कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका महिलाओं के मन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, उन्होंने इसी विचार के साथ पीएम मोदी को पत्र लिखा है.

