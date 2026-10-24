'स्त्री कोई रोग नहीं, वह सिर्फ स्त्री होती है': जानिए कौन हैं वो छात्रा, जिन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिख की अनोखी मांग
पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की छात्रा हिरल श्रीवास्तव से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:06 PM IST
वाराणसी: स्त्री कोई रोग नहीं वह सिर्फ स्त्री होती है. यह बातें कक्षा 12वीं की पढ़ने वाली बिटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक पत्र लिखकर कही हैं. इसमे उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बड़ी मांग भी की है. उन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ शब्दावली में बदलाव की बात की है. उन्होंने कहा कि, प्रसव करना कोई रोग नहीं है ऐसे में यदि शब्दावली में बदलाव करके स्वास्थ्य विशेषज्ञ कर दिया जाए तो महिलाओं की मन में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है. उन्होंने अपने पत्र को अपनी माता के जरिए प्रधानमंत्री तक पोस्ट भी कराया है.
कौन हैं छात्रा: बिटिया का नाम हिरल श्रीवास्तव है जो की वाराणसी के चेतगंज की रहने वाली है. हिरल कक्षा 12 में पढ़ती हैं. इसके पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है लेकिन उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी. वह प्रधानमंत्री को सुपरहीरो अंकल कहती हैं. बीते दिनों उनके दिमाग में यह विचार आया कि यदि हम रोग को हटाकर के स्वास्थ्य कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका महिलाओं के मन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, उन्होंने इसी विचार के साथ पीएम मोदी को पत्र लिखा है.
चिंतन के बाद भावुक अपील: ईटीवी भारत से बातचीत में हिरल ने बताया कि इस बात को रखने से पहले बहुत चिंतन मनन कीं. उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में तो इसके अच्छे अर्थ हैं लेकिन हिंदी में इसे रोग विशेषज्ञ के रूप में बताया गया है. हिरल के मुताबिक महिलाओं का प्रसव करना रोग नहीं है. उन्होंने कहा कि
जिस प्रकार विकलांग शब्द को बदलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग सम्मानजनक शब्दों दिया, ठीक उसी तरीके से यदि मेडिकल के शब्दावली में रोग शब्द हट जाए तो यह महिलाओं के हित में होगा.
यह रोग शब्द उनके सम्मान पर चुभता है. इससे उन्हें भी यह लगता है कि यह एक रोग है जबकि प्रसव करना कोई पीड़ा नहीं है बल्कि यह बेहद सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच को लेकर के चलते हैं और मैंने उनसे यह विनम्र आग्रह किया है.मुझे उम्मीद है कि वह इस ओर सोचेंगे.- हिरल श्रीवास्तव
पत्र में क्या है: हिरल ने बताया कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान केवल कानून बनाने योजना चलाने या अधिकार देने से नहीं है, बल्कि समाज में उनके लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा से भी प्रकट होता है. शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते वह समाज की सोच संवेदनाओं और दृष्टिकोण को भी आकर देते हैं. इसी विचार के साथ मैं आपसे एक सकारात्मक और दूरगामी भाषाई परिवर्तन की पहल करने का विनम्र अनुरोध कर रही हूं, मेरा मूल प्रश्न है कि,क्या स्त्री होना कोई रोग है. हमारे देश के अस्पतालों मेडिकल कॉलेज चिकित्सा पुस्तकों और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जैसा नाम प्रचलित है लेकिन इस शब्दावली के प्रति मैं एक सहज लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहती हूं,
क्या स्त्री होना कोई रोग है. क्या गर्भवती होना कोई रोग है. क्या प्रसूति यथार्थ बच्चों को जन्म देना कोई रोग है. यदि स्त्रीतत्व और मातृत्व अपने आप में रोग नहीं है तो उनसे संबंधी संपूर्ण चिकित्सा शाखा की पहचान रोग शब्द ही प्रमुख क्यों बनी हुई है. मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि इसमें रोग शब्द हटाकर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जोड़ा जाए तो इसका महिलाओं के मन पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
बिटिया ने जो पत्र लिखा है उसमें किसी शब्दावली का अपमान करना नहीं है न ही वह किसी शब्दावली को गलत ठहरना है. ये उनकी एक भावुक अपील है कि हम स्त्री प्रसव के लिए रोग जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों होता है. इसका मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पहल के बारे में सोचेंगे. अभी दो दिन पहले ही हम लोगों ने लेटर पोस्ट किया है जब भी वह प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा तो वह हमें सही मार्गदर्शन दिखाएंगे.- गरिमा श्रीवास्तव, हिरल की मां
पीएम मोदी हैं मेरे सुपरहीरो अंकल: हिरल कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सुपर हीरो मोदी अंकल उनकी बात को जरूर सुनेंगे. वो कहती हैं लोगों के लिए फिल्मी सितारे हीरो हैं लेकिन मेरे लिए मेरे मोदी अंकल ही हीरो हैं. उन्होंने बताया बचपन से ही मैंने पापा के मुंह से सुना है कि वह बुरे लोगों को हटाते हैं भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं. तब से मेरी उनसे मिलने की इच्छा थी और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी. तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैंने उन्हें अपनी दो गुल्लक दी थी. वह मेरे लिए हमेशा सिर्फ सुपर हीरो हैं क्योंकि सुपर हीरो बुरी चीजों को हटाते हैं और अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारे मोदी अंकल हमेशा अच्छे काम करते हैं. आप किसी भी क्षेत्र में देखिये वह 360 डिग्री सोचते हैं और हर बात को बेहद गंभीरता से लेते हैं. ऐसे में मुझे उम्मीद है कि मेरे पत्र के बारे में वह जरूर सोचेंगे जब उन तक पहुंच जाएगा और वह इस पर विचार करेंगे.
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