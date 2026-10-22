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वाराणसी सिटी स्टेशन से 7 ट्रेनों का संचालन प्रभावित, कई निरस्त-रूट बदला; स्टॉपेज निरस्त

वाराणसी सिटी स्टेशन से कई ट्रेनें निरस्त, कई रूट बदला, कई का स्टॉपेज निरस्त. ( etv bharat )

वाराणसी: बनारस के सिटी स्टेशन पर 25 अक्टूबर को प्लेटफार्म के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने यहां होने वाले ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के संचालक को बेहतर बनाने के लिए इस दिन यहां से कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थाई बदलाव किया है. एक ट्रेन 120 मिनट (2 घण्टा) जबकि तीन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन के जरिए संचालित किया जाएगा. वहीं तीन अन्य ट्रेनों का वाराणसी सिटी स्टेशन पर ठहराव निरस्त रहेगा.





पुननिर्धारण ट्रेनों में 25 अक्टूबर को वाराणसी सिटी से अहमदाबाद के लिए जाने वाली गाड़ी संख्या 19168 वाराणसी सिटी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस शामिल है. यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 120 मिनट की देरी से रवाना होगी. शॉर्ट टर्मिनेशन के तहत 24 अक्टूबर को लखनऊ जंक्शन से चलने वाली गाड़ी संख्या 15008 लखनऊ जंक्शन वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस सारनाथ स्टेशन तक ही जाएगी सारनाथ से वाराणसी सिटी के बीच उसका संचालन निरस्त किया जा रहा है.



