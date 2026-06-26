ETV Bharat / state

वाराणसी के चोलापुर में बदल रही है मुसहर समुदाय की जिंदगी, स्टार्ट अप के जरिेए महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

कहानी मुसहर महिलाओं की! बदल रही अब इनकी पहचान, हुनर के जरिए बन रहीं समाज की मुख्य धारा का हिस्सा

बदल रही अब इनकी पहचान
कहानी मुसहर महिलाओं की! (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: मुसहर यानी की समाज का वह अंग जो आज भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है. कहने को दुनिया 21वीं सदी में है, लेकिन ये लोग आज भी 19वीं 20वीं सदी का जीवन जीने को मजबूर हैं. उनके समाज की तस्वीर कई बार सिस्टम पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, लेकिन इसके इतर एक तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है, जहां मुसहर समुदाय की महिलाएं अपनी पहचान की लंबी लड़ाई के बाद आज अपने हुनर के जरिए अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ अपनी नई पहचान बना रही हैं.

स्टार्ट अप से बदली जिंदगी: चोलापुर ब्लॉक के सिंगुलपुर गांव में करीब 150 घर मुसहर समुदाय के हैं. इन घरों की महिलाएं अब मजदूरी नहीं करतीं बल्कि अपना काम संभालती हैं. बंधुआ मजदूरों की तरह रहना अब इन परिवारों के लिए अतीत की बात हो गई है. खास बात ये है कि, मेहनत की बदौलत इन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी है. महिलाएं अचार, पापड़, दोना पत्तल, स्लीपर के साथ धूप- अगरबत्ती बनाने जैसे कामों में लग गई हैं. घर परिवार संभालने के साथ इस काम को सीख रही हैं. पहले जहां यह 100 रुपये के लिए भी दूसरों पर निर्भर होती थीं, आज स्थिति ये है कि अपने घर के खर्चे में हाथ बंटा रही हैं.

'मुसहर' अब 'बंधुआ' मजदूर नहीं! (Video Credit: ETV Bharat)

'अब वह दौर नहीं है जब हम पर कोई रौब झाड़ के चला जाए. अब हम दूसरों की सुनते नहीं हैं.पहले हम बड़े जाति के लोगों के यहां नौकरी करते थे, खेती मजदूरी करते थे, मगर हमारा सम्मान नहीं होता था, हमें सर झुका करके ही रहना पड़ता था, लेकिन अब वह समय बदल गया है. अब हम ना किसी के बंधुआ मजदूर हैं, और न ही हम सर झुका के रहते हैं. अब हम स्वरोजगार सीख करके काम करते हैं'.

पिनकी, मुसहर जाति की महिला

जिंदगी में बड़ा बदलाव आया
कहानी मुसहर समुदाय की (Photo Credit: ETV Bharat)

विद्यालय की ओर बढ़े बच्चों के कदम: परिवार चलाने वाली ये महिलाएं जब मजदूरी करती थीं, तो इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे. अब स्वरोजगार से जुड़ने के बाद इनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. कमाई होने पर अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं. पहले शिक्षा के अभाव और गरीबी के चलते कम उम्र में शादी कर दी जाती थी.

'अब हमारे बच्चे बड़का वाले स्कूल जाते हैं. वहां बढ़िया शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हम चाहते हैं कि, वह आगे खूब पढ़ाई करें और बड़का साहब बने. हम लोग यह जो काम कर रहे हैं. इस काम में सम्मान भी है और शहर के सब लोग आकर के हम लोगों की मदद भी करते हैं'.

पार्वती, मुसहर जाति की बुजुर्ग महिला

350 मुसहर परिवारों का बदल रहा जीवन: दरअसल राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत प्रोजेक्ट मुसहर की शुरुआत की गई है. जिसका उद्देश्य बनारस के मुसहर समुदाय की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है. ताकि कम उम्र में उनका विवाह ना हो. वह पढ़ाई से वंचित न रह पाए, और इसके साथ ही वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें. पहले चरण में बनारस में 350 मुसहर परिवारों का चयन हुआ है. जिन्हें कौशल रोजगार से जोड़ा जा रहा है.

'वाराणसी के 8 विकासखंडों के 40 ग्राम पंचायतों से ऐसे परिवारों का चयन किया गया है. जिन्हें कौशल रोजगार से जोड़ा जा रहा है. विशेष ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है, और फिर उनके द्वारा बनाया गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है'.

पवन कुमार सिंह, उपायुक्त स्वत: रोजगार, वाराणसी

बीते कुछ सालों में मुसहर परिवार के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है, हुनरमंद होने से अब लोग इन्हें सम्मान के नजर से देखते हैं.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पहली बार सांस्कृतिक उत्सव "बनारस विनाले" की तैयारी; साहित्यकारों का होगा जमावड़ा, जानिये कहां से हुई शुरुआत?

यह भी पढ़ें: बनारस की पहचान वरुणा नदी का बदलेगा स्वरूप, 260 करोड़ रुपए होंगे खर्च, तटीय इलाके भी चमकेंगे

TAGGED:

MUSAHAR COMMUNITY
VARANASI CHOLAPUR
मुसहर जाति का इतिहास
स्टार्ट अप
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.