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वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल हैक, हैकर्स ने लखनऊ के अधिकारियों समेत कई लोगों से मांगे पैसे

सीएमओ ने भेलूपुर थाना में लिखित शिकायत दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल हैक.
वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल हैक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 11:05 PM IST

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वाराणसी : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार का सरकारी मोबाइल नंबर (CUG) सोमवार सुबह हैक होने से हड़कंप मच गया. सीएमओ के सरकारी नंबर के हैक होने के बाद लखनऊ के आला अधिकारियों से लेकर वाराणसी के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और कई अन्य को सरकारी नंबर के थ्रू व्हाट्सऐप से पैसे मांगे जाने का मैसेज मिला. जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साइबर क्राइम सहित नजदीकी थाने में लिखित दर्ज कराई है.

पुलिस ने सारे कनेक्ट ओटीपी व बैंकिंग सिस्टम को को लॉक करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल नंबर को फिर से एक्टिवेट करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी हैकर्स की एक्टिविटी की वजह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी परेशान हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि आज सुबह उनके मोबाइल के हैक किए जाने की सूचना उनको लखनऊ से मिली. जब लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके मोबाइल के जरिए 47000 रुपए मांगे जाने का मैसेज पहुंचा. मैसेज मिलने से हड़कंप मच गया. उन्होंने तत्काल इस संदर्भ में अनभिज्ञता जताते हुए पूरे प्रकरण में तहकीकात शुरू की तो पता चला उनका मोबाइल नंबर हैक कर लिया गया है.

हैकर लगातार उनके संपर्क में जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन पर पैसे मांगे जाने के मैसेज भेजे जा रहे थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल नंबर और उससे जुड़े सरकारी बैंक खाते और ओटीपी समेत अन्य जानकारी को लॉक करवाने के लिए कहा.

डॉ. मुकेश कुमार का कहना है कि संदर्भ में भेलूपुर थाना में उनकी तरफ से लिखित शिकायत दी गई और ऑनलाइन भी साइबर सेल को सूचना दे दी गई है. साइबर सेल इंचार्ज एसीपी विद्युत सक्सेना को भी इस मामले में जानकारी दी गई है जिसके बाद उन्होंने संदर्भित प्रकरण में जांच की बात कही है.

फिलहाल मोबाइल नंबर फिर से चालू करवा दिया गया है. लेकिन संकट इस बात का है कि उनके ही इस सरकारी मोबाइल नंबर के जरिए सारे पेमेंट और अन्य कार्य किए जाते हैं, लेकिन वह अभी शुरू नहीं हो पाए हैं. इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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