ETV Bharat / state

'स्मार्ट सिटी' बनारस में सड़ता पानी बना जानलेवा; मच्छर और बीमारियों का एपिसेंटर, वेंटिलेटर पर सरकारी सिस्टम

'स्मार्ट सिटी' का वह इलाका जहां सड़ता पानी बना जानलेवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: किचन तक भरा बरसाती पानी, मकान के गेट तक धंसी बदबूदार काई, डूबे खेल के मैदान, रास्तों पर जलभराव, मच्छरों का भीषण प्रकोप, जहरीले सांपों का डर और बीमारियों से पस्त लोग...यह तस्वीर किसी गांव या पिछड़े इलाके की नहीं है. यह हालात स्मार्ट सिटी वाराणसी के एक पॉश एरिया के हैं. पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप (BLW) से सटा मोहल्ला 'चितईपुर' स्थानीय लोगों के लिए नर्क बन चुका है. प्रशासन, नगर निगम या यूं कहें पूरा सरकारी सिस्टम हीं मानों वेंटिलेटर पर है. इसी एरिया के रहने वाले हंसराज विश्वकर्मा यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मोहल्ले की दुर्दशा पर उनकी चुप्पी बताती है कि व्यवस्था का मकड़जाल किस कदर जकड़ा हुआ है. हालत यह है कि अब तो स्थानीय लोगों के आंसू भी सूख रहे हैं. पढ़ें 'स्मार्ट सिटी' बनारस के गड्ढे में धंसी सरकारी व्यवस्था का कीचड़ साफ करती यह ग्राउंड रिपोर्ट.

कभी यह खेल का मैदान था. अब तालाब बना. (Photo Credit: ETV Bharat)

यहां बारिश के पानी की स्थिति यह है कि बच्चों के खेलने का मैदान तालाब में बदल गया है. जलकुंभी से पूरा मैदान भरा है और लोगों का घर, दरवाजा, बगीचा, सड़क सब बरसात के पानी में डूबा हुआ है.

नहीं हो रही कोई सुनवाई: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी इसी इलाके से आते हैं, इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. यहां अगस्त से बरसात का पानी जमा है.

सांपों का खतरा दिन-रात लोगों की सांसें रोक रहा है. बरसात का जमा पानी सड़ने लगा है. बदबू आ रही है. लोगों ने प्रशासन के सामने राहत के लिए हाथ जोड़े लेकिन अब तक इन्हें राहत नहीं मिली.

बीमारियों और सांपों का खतरा: बरसात का पानी लोगों के घरों और किचन तक जा घुसा है. लोग हर दिन यह इसी गंदे पानी में रहने और खाने को मजबूर है. अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं. मच्छरों से तमाम बीमारियां हो रही हैं.

इसी हरी काई में लोग रहने को मजबूर हैं. चितईपुर इलाका स्मार्ट सिटी के सारे दावों को मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि इस इलाके के लगभग दो दर्जन परिवार 2 महीने से बरसात से जमा पानी में हीं जीने को मजबूर है.

बद से बदतर हो रही कंडीशन: चितईपुर सिर्फ बरसात का पानी हीं नहीं डूबा नहीं है, बल्कि इस पानी में हरी काई जमा हो गई है. यह लोगों के लिए बीमारियों का ग्रहण बनती जा रही है. हैरानी की बात यह है कि लोगों के घरों तक में यही पानी भरा हुआ है.

स्मार्ट सिटी का यह गड्ढा यानी चितईपुर महीनों से बरसात के पानी में डूबा है. महीनों क्या? यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से यहीं हालात है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता.

10 वर्षों से हैं ऐसे हालात: अब तक आपने बरसात के पानी से जलजमाव की खबरों को सुना होगा. लेकिन बरसात का पानी किसी की जिंदगी को नर्क बना सकता है, यह आपने नहीं देखा होगा. वाराणसी के चितईपुर में हालात कुछ ऐसे ही हैं, जिसकी तुलना स्थानीय लोग नर्क से भी बदतर के तौर पर करते हैं.

पानी की यह तस्वीर देखकर यह समझ आ रहा है कि यह कोई तालाब है, लेकन यह तालाब नहीं मैदान है, जो पानी से भरा है. पानी इतना खराब हो चुका है कि लोग अब बीमारियों के बीच अपना गुजारा कर रहे हैं.

परिवार में किचन तक भरा बरसात का पानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय लोग: यहां की महिलाएं बताती हैं कि वह शिक्षिका हैं. स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती हैं. हर दिन वह इसी गंदे पानी से निकलती हैं. इस वजह से उनके पैरों में सड़न होने लगी है. उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

इनका घर इसी पानी के बीच में मौजूद है. वह बीते 2 महीने से हर दिन इस पानी से आने जाने को मजबूर है. स्थिति यह है कि अब पानी में उतरने में डर लगता है, क्योंकि पानी सफेद नहीं बल्कि काई से हरा हो गया है.

लोगों ने कहा कि पता नहीं चलता कि नीचे कोई जानवर है या नहीं. घर में सांप चले आते हैं. बच्चों के साथ घर में रहना सुरक्षित नहीं है. हम लोगों ने जिला प्रशासन और पार्षद सब से गुहार लगाई, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ. क्या हम इस समाज का हिस्सा नहीं. क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है.

किस तरह से आना-जाना कर रहे स्थानीय लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

पानी में गिरकर हो रहे घायल: यहां रहने वाली दूसरी महिला बताती है कि उनके पूरे घर में पानी भरा हुआ है. उनका पूरा बगीचा इस समय तालाब बना हुआ है. जहां पर तरह-तरह के जानवर आते-जाते हैं. घर से निकलने के लिए उन्होंने ईंट से अलग-अलग जगह लगाकर के सीढ़ी तो बना ली है, लेकिन वह भी खतरनाक है. उनका बच्चा इस पानी में गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद से वह अपने बच्चों को रिश्तेदार के घर भेज चुकी हैं.

स्थानीय लोग कहते हैं कि यह हाल सिर्फ एक या दो परिवार का नहीं है बल्कि यहां आस-पास रहने वाले लगभग दो दर्जन परिवारों को इस बरसात के पानी का दर्द मिला है. कई लोग तो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर हो चुके हैं.

कुछ इस तरह गुजर रही चितईपुर मोहल्ले वालों की जिंदगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

यहां रहने वाली बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि यहां गंदगी की वजह से वह बीमार रहने लगी हैं. उनकी बहू भी बीमार है. बुखार लगातार आ रहा है, लेकिन वह लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे है. वह बताती है कि इसी पानी में हम खाना बनाते हैं और इसी में सोने को मजबूर है.

हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें? गंदगी के वजह से तबीयत खराब है. हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है. हम गरीब लोग हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. ऐसे में हम किराए के मकान में जाकर भी नहीं रह सकते. इसलिए हम यहीं रहने के लिए मजबूर हैं.

प्रभावित जगह पर बीमारियों का खतरा बढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

लोगों को बीमारियों के प्रकोप का डर: स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पानी में आने-जाने से सबसे बड़ी समस्या सेहत की हो गई है. यहां रहने वाला हर आदमी बीमार है. किसी को डेंगू हो गया है तो कोई टाइफाइड या मलेरिया से परेशान है.

किसी को पनिक अटैक आ रहा है. गंदगी में मच्छर हैं, जलीय जानवर हैं. मच्छर काटने से अलग-अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं. किसी के पैरों में सड़न है, तो किसी के शरीर के अन्य हिस्सों में अलग तरीके की बीमारी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हम दो महीने से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. यही स्थिति रही तो यहां के लोग बीमारी से ही मर जाएंगे. छोटे-छोटे बच्चे हैं. जैसे-तैसे वह लोग रह रहे हैं. हम दलित हैं, शायद इसी वजह से इस तरीके का बर्ताव प्रशासन की ओर से किया जा रहा है.

यह हैं चितईपुर के हालात. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन पर सीधा आरोप: लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी से शिकायत की गई. प्रदर्शन तक किया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई. यह हाल सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं बल्कि चितईपुर में कई ऐसे मोहल्ले हैं, जहां पर महीनों से बरसात का पानी जमा रहता है.

इसके पीछे की बड़ी वजह ड्रेनेज सिस्टम का न होना है. बरसात के पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. यही वजह है कि बरसात का पानी अलग-अलग स्थान पर जमा हो जाता है.

हालांकि से निकलने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से दो से तीन मशीन लगाई गई हैं, लेकिन वह इस भयावह स्थिति के लिए नाकाफी है. दो मशीनों के जरिए पानी निकालकर वापस से सीवर लाइन में डाला जा रहा है, जिस वजह से न पानी निकल पा रहा है, न हीं समाधान हो पा रहा है.

चितईपुर मोहल्ले में गेट तक भरा पानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम्मेदार: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि बनारस की समस्या को दूर करने के लिए ही नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है. इसमें सीवर जलकल और मूलभूत सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा. बनारस के 200 से ज्यादा वार्ड में इस काम को शुरू किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि नव-विस्तारित क्षेत्र में 84 नए गांवों के साथ-साथ रामनगर और सूजाबाद के शामिल होने के बाद अब नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 84 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 186 वर्ग किलोमीटर हो चुका है. इन क्षेत्रों को नए ड्रेनेज सिस्टम से लैस किया जाएगा. सभी काम अगले साल बरसात से पहले होंगे.

(इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें. सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष 2026; अयोध्या में पितृ यज्ञ से खुलता है पूर्वजों के मोक्ष और सात पीढ़ियों के उद्धार का द्वार

यह भी पढ़ें: पितृपक्ष और पिंडदान: काशी का वह पौराणिक कुंड, जहां श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर